De abajo hacia arriba, Yanet García presume cuerpo en pequeñas prendas

Yanet García volvió a sacudir las redes las sociales tras compartir explícito video en el que aparece modelando una atrevida lencería en color rosa. Fue este viernes que la también conocida como Chica del Clima deleitó la pupila de sus millones de seguidores de Instagram al presumir tremendo cuerpazo.

Fue a través de sus historias de Instagram que Yanet García compartió un video, del contenido exclusivo que pueden encontrar los suscriptores de su OnlyFans , en el cual sacó su lado más atrevido al grabarse de abajo hacia arriba mientras luce lencería de encaje en color rosa con transparencias.

En el video que dura unos segundos, es que la Chica del Clima recorre con sus manos parte de su cuerpo mientras invita a sus más de 13 millones de seguidores a suscribirse a la plataforma. Fue el pasado mes de abril cuando la ex conductora de Hoy abrió su cuenta de OnlyFans, y desde entonces la presentadora se ha encargado de compartir parte del contenido exclusivo de paga, donde sigue conquistando con su belleza.

Y pese a que la modelo de 30 años ha decepcionado un tanto a sus suscriptores de la plataforma, pues muchos de ellos aseguran que no existe mucha diferencia entre el contenido que comparte en Instagram con el de OnlyFans, La Chica del Clima confesó recientemente durante una visita a Monterrey, que su página es todo un éxito pese a que no hay pornografía ni desnudos, pero ya cuenta con muchos suscriptores.

“Abrí la página el 18 de abril, recién cumplí un mes, y se han suscrito bastantes personas. No te puedo decir cuántos por el tema de dinero y de privacidad, pero son bastantes. Esperemos que siga creciendo. O sea, yo no estoy haciendo desnudos, no estoy enseñando absolutamente nada”, dijo la experta en tema de fitness.

Yanet García también aprovechó las cámaras para dejar en claro que no enseña abosultamente nada de lo que no han visto en sus redes sociales, sólo que ahora sus fotografías son de más calidad, con distintas poses y descartando que fuera contenido pornográfico.

“Son simplemente las fotografías que siempre he hecho, pero ahora cambian los destinos y las poses, pero sí me gustaría dejar esto claro, que no es nada pornográfico ni nada de desnudos. Sólo es contenido exclusivo y de mejor calidad”, señaló la famosa. Hace unas semanas Yanet García celebró un éxito más en su vida tras graduarse de Health Coach por lo que no dudó también compartir con sus fieles admiradores está alegre noticia.

"Hoy es un día MUY ESPECIAL ? Oficialmente soy HEALTH COACH CERTIFICADA ?゚ᄂモ? #certifiedhealthcoach Egresada de una de las escuelas de nutrición más importante del mundo @nutritionschool y me siento súper agradecida, bendecida y orgullosa de haberlo logrado!!!! No fue nada fácil. Decidí tomarla en inglés como un reto personal y estaba muy nerviosa, no sabía si lo iba a lograr ya que sigo estudiando el idioma pero si se pudo!!", fue parte del mensaje que la famosa compartió en Instagram junto a una fotografía en la que presume su certificado.