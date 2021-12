Dariana Romo presume parte de su cuerpo y le llueven los piropos

En el ámbito de la actuación, 2021 ha sido un gran año para Dariana Romo, quien vio cristalizada una de sus grandes metas al protagonizar por primera vez una telenovela, donde sorprendió con su talento a los televidentes, pero más allá de eso, la joven también tiene una peculiar belleza y lo demostró arrasando en redes al presumir parte de su cuerpo.

La hija de Lolita Cortés, quien lleva el crédito principal juvenil en “S.O.S. Me estoy enamorando”, melodrama producido por Lucero Suárez para Televisa, abrió su suéter para dejar ver una parte muy sexy de su cuerpo y le llovieron piropos por parte de sus miles de fans en redes sociales.

Uno de los que quedaron anonadados ante la foto que compartió Dariana Romo fue su novio, el actor Jorge Trejo, y como él también fueron deslumbrados sus admiradores, que la llenaron de piropos luego que presumió parte de su cuerpo en una sexy imagen en blanco y negro.

Lee también: En modo Barbie, Cynthia Rodríguez se luce con ajustado vestido rosa de abertura

Tras su impresionante actuación como Romina en “S.O.S. Me estoy enamorando”, Dariana Romo ganó muchos seguidores en Instagram y actualmente cuenta con casi 31 mil, a quienes deleitó con una fotografía en blanco y negro en la que abre su suéter y muestra su cuello y parte de su escote.

La artística postal no deja ver más allá que parte de la piel de la actriz, cuyo rostro no se observa completamente pues está cortado a la altura de la nariz, que con sus manos abre su suéter blanco de estambre y presume los huesitos marcados de la parte alta de su torso, arrancando suspiros.

Lee también: Dariana Romo y Jorge Trejo se preparan para primera Navidad juntos

“Me gusta mi cuello… No sé por qué”, fue el mensaje que acompañó la imagen de Dariana Romo en Instagram, desatando una serie de comentarios por parte de sus admiradores, aunque el primero en reaccionar fue su novio Jorge Trejo, quien le posteó unos emoticones con ojos de corazón.

“Los cuellos son tiernos”, “No sólo el cuello, toda usted es una señorita muy hermosa“, “Hola, tú eres hermosa y excelente actriz, adoro a Romina, tu papel, increíble“, “Tú eres hermosísima”, “A mí también me gusta tu cuello”, “Tú eres hermosa por dentro y por fuera, te admiro muchísimo”, “La verdad, sí es lindo”, “¡Pero que diosa!”, fueron algunas de las impresiones que provocó entre sus seguidores.

Y es que aunque no es muy ávida de presumirse en sexys looks, a Dariana Romo no le hace falta pues su talento la ha convertido en una de las favoritas y en ascenso en las redes sociales gracias a su actuación en “S.O.S. Me estoy enamorando”, en la que interpreta a una joven con un problema de aprendizaje.

Para la hija de Lolita Cortés, esta primera oportunidad en telenovelas le podría abrir la puerta para otros proyectos de cara a 2022, aunque hasta el momento no se sabe de alguna otra producción en la que la actriz esté considerada, sin embargo, su talento es algo que los creativos no pueden dejar pasar por alto.

Síguenos en