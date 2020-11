Danna Paola y otras famosas que fueron agredidas por Eleazar Gómez

Recientemente se ha suscitado un escándalo en la vida del actor Eleazar Gómez, quien fue señalado totalmente de haber agredido a la modelo Stephanie Valenzuela, quien hasta el día de ayer era su actual pareja. Y de acuerdo a los primeros reportes del día, fue ella misma que con gritos de auxilio, propició que llegara la policía a detener al actor; pues los vecinos la apoyaron.

Por lo que fue remitido a la Fiscalía del Gobierno de la Ciudad de México por los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública y tras varias investigaciones y la certificación de un médico legista de que los golpes que mostraba la modelo son reales, Eleazar fue encarcelado por la noche del pasado jueves 05 de noviembre.

Y no conforme con esto, tras el lamentable hecho, se dio a conocer que la modelo de origen peruano, no fue la primera mujer que el actor de "La Méxicana y el Güero" -actual telenovela en la que participaba- Gómez, ha agredido y violentado físicamente.

Danna Paola

Ayer mismo salió a relucir un vídeo de YouTube, en el que Danna Paola y Eleazar aparecen en un cine de la Ciudad de México; y aunque la actriz y cantante nunca ha querido hablar sobre el incidente, existen fotografías tomadas por paparazis y fanáticos, en las que claramente se ve cuando el actor discute con la actriz. En el que además, se escucha a Eleazar llamar a Danna Paola pe***ja, p**a y jo**da.

Violeta Isfel

Aunque no fue de manera física, la también actriz de "Atrévete a Soñar" en su momento, durante las grabaciones del melodrama juvenil, cuando trabajaban juntos, la actriz dijo en una entrevista con Aurora Valle, que Eleazar y Danna Paola se desaparecían juntos, dejando literalmente tirado el trabajo y botada a la producción.

Por lo que el desafortunado comentario llegó a oídos del actor y en su presentación de su sencillo 'No Me Puede Olvidar', el también cantante aprovechó para expresarse de manera muy despectiva de la actriz; aunque el comentario no bien recibido por parte de los fans de Violeta y en consecuencia, tacharon de misógino al actor así como de que no tiene control sobre sí mismo.

Vanessa López

Fue en 2017, cuando la ex reina de belleza del estadode Sonora, México, señaló al actor de violento, temperamental, manipulador e infiel, de acuerdo a información de archivo.

Así mismo, la modelo contó que cada vez había más problemas entre ellos debido al temperamento del actor:

"Una vez peleamos en una cafetería y llegó la policía, y obviamente teníamos miedo que se hiciera escándalo, pero son cosas que al parecer a él no le importaban, si él estaba enojado lo demostraba'... 'Cuando empezaron los problemas creo fue a partir de los dos últimos meses, y yo decidí poner un alto cuando vi que las cosas se pusieron muy feas y cuando su agresión ya era mayor'.

La modelo, también señaló al actor de haber empezado una relación sentimental con unas de su amigas, aunque esta vez no fue para recalmar, sino para agradecer que hubo alguien que se lo quitara de encima.

"Estoy progresando en mi vida personal porque ya no tengo esa relación tan tormentosa... Yo espero que esta sea la última vez que tenga que hablar al respecto y que esto ya acabe aquí. Y de hecho agradezco a la chava, así haya sido mi amiga, mi conocida, mi prima, mi hermana, lo que haya sido mío le agradezco que haya llegado a cubrir ese lugar en el que yo estaba sufriendo mucho", sentenció.

Elia Ezrré

Una ex novia de Eleazar Gómez y amiga de Elia, quien también es modelo, acusó al histrión de haber agredido a Elia; pues fue otra de sus víctimas, para quien en un principio se presentó como un cabellero;sin embargo, pronto comenzaron las humillaciones, los golpes y maltratos físicos y emocionales, de acuerdo a los medios que informaron sobre el hecho en su momento.

Stephanie Valenzuela

Lamentablemente la ira que el actor Eleazar Gómez ha sentido cuando está con una mujer, no ha sabido controlarla. Recientemente se ha dado a conocer el caso de la modelo peruana, cuyos gritos de auxilio, sus vecinos corrieron en su auxilio y llamaron a las autoridades. Lo demás, es historia. Ella es la guapa modelo:

