Danna Paola presume sus curvas en pequeño bañador negro y es la sensación

Tomando el sol y surfeando, Danna Paola es la sensación en redes sociales al lucir su espectacular cuerpazo como pocas veces, con un traje de baño y unas poses que dejaron con la boca abierta a sus más de 30 millones de seguidores en Instagram.

La intérprete de “Mala fama” presumió sus curvas disfrutando un día de primavera en las playas de Ibiza, España, y se mostró muy relajada y divertida, como hace mucho no se le veía, mientras sorteaba las olas del espectacular y cristalino mar turquesa.

Y todo eso lo hizo en enfundada en un pequeño bañador negro con el que causó furor entre sus admiradores, pues destacó su torneada silueta mojada y bronceando su piel bajo los ardientes rayos del sol.

La actriz, quien participara en la serie “Élite”, de Netflix, hizo referencia a la canción “I took a pill in Ibiza”, de Mike Posner, y muchos de sus seguidores se preguntaron si lo que dice el tema tiene algo que ver con el momento por el que pasa Danna Paola, aunque ello parecer ser que no es así, pues es una de las artistas latinas más cotizadas.

La cantante compartió una serie de fotografías en las que presume sus curvas en un traje de baño de dos piezas en tono oscuro. En la primera de ellas aparece de espaldas mostrando su retaguardia y sus larguísimas piernas mientras el bikini se mete entre sus encantos. Con los brazos abiertos, se acerca al agua.

En la segunda luce acostada boca abajo sobre una tabla de surf, apoyando su cabeza entre sus brazos y con restos de arena en su piel, y otra en una posición similar pero dentro del agua. Danna Paola también compartió un video donde se alcanza a ver en medio del mar.

Los seguidores de la intérprete de “Oye, Pablo” arrasaron con los comentarios en la publicación, la cual consiguió millones de “Me gusta” en poco tiempo: “¿Cómo se siente tener toda la belleza del mundo?”, “Dios aprieta, pero vos ahórcame”, “Vitamin Sea”, “Beautiful”, “Eres perfecta”, “La mejor cantante del mundo”, “Alguien que me llame una ambulancia, por favor”.

Algunos de sus fans también le recordaron su participación en la serie “Élite”, que estrena temporada en junio y aunque la actriz ya no forma parte del reparto, su talento y belleza es difícil de olvidar para quienes son seguidores de esta producción.

Pero a Danna Paola no le falta trabajo y sigue arrasando en redes sociales, donde es la mexicana más famosa en Instragram con casi 31 millones de seguidores, quienes la han convertido en todo un fenómeno mundial.