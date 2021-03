Danilo Carrera y Michelle Renaud podrían volver por amenazas de seguidores

Tras comunicar su decisión de terminar su relación a finales de enero de este 2021, la ex pareja de actores Danilo Carrera y Michelle Renaud, han entristecido a sus más fervientes admiradores, al grado de que es el propio actor ecuatoriano, quien reveló que ha recibido mensajes amenazándolo de que si no vuelve con la actriz -con quien actualmente protagoniza la telenovela "Quererlo todo" (2020-2021)-, podrían suicidarse.

Fue en entrevista con el programa de espectáculos de Telemnudo "Suelta la Sopa", que Danilo Carrera contó lo que ha generado la ruptura amorosa con Michelle Renaud, a quien asegura, ama con todo su corazón, pero por el momento, cada uno tiene planes diferentes; es por eso que han decidido hacer una pausa como pareja, porque como amigos, son los mejores.

Y tras esa pausa, Danilo Carrera se encuentra promocionando su libro "Cuando nadie me ve", mismo que se encuentra en los primeros lugares de venta en Estados Unidos, pues se agotó en sólo cuatro horas. Luego de su llegada de Nicaragua, el actor fue captado en el aeropuerto de Miami, Fl., EE.UU., por las cámaras y micrófonos del programa de revista, al cual reveló:

"Vamos a estar visitando diferentes fundaciones, haciendo un partido de fútbol con chicos que han logrado salir de las drogas,", sin embargo, pese a que está pasando quizás, por uno de sus mejores momentos en su vida profesional, no todo es miel sobre hojuelas, pues reveló que ha sido seriamente amenazado por sus fans, tras la ruptura sentimental con Michelle Renaud:

"Yo creo que todo mundo tiene esa fé y esa ilusión cuando hay amor, yo te digo, Michelle es una mujer increíble, es hermosa, es generosa, es inteligente, es una mujer guapa, es madura, entonces, los entiendo; a los que no entiendo son los que me mandan mensajes casi, casi, amenazándome y diciéndome: 'Oye, si no vuelven, me suicido' y recibo muchísimos, comentario con el que la reportera de Suelta la Sopa se sorprendió.

Por lo que le preguntó: "¿Qué sientes cuando tienes esa presión encima?", a lo que Danilo Carrera respondió: "Yo creo que con el tiempo vas aprendiendo a manejarlo porque yo me acuerdo cuando empecé hace 10 años, sí me afectaba; pues ahorita dices: 'Yo tengo que vivir mi vida y trataré de ser un ejemplo responsable para la gente".

Y es que, tras un live que ambos actores hicieron en Instagram, en donde contaron parte de su relación y en el que se les ve queriéndose mucho, los fanáticos de la ex pareja no se hacen a la idea de ya no verlos juntos en la vida real como la gran pareja que reflejan ser.

Por otro lado, mientras Carrera está de gira promoviendo su libro, Michelle Renaud se está dedicando hablar con expertos sobre el autoestima y alunos temas de superación personal, que se pueden ver en su cuenta oficial de Instagram. Aunque está más contenta que nunca ya que este 12 de marzo, nació Marcelo, su hijo que tuvo con su ex pareja Josué Alvarado.