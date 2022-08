En “La casa de los famosos 2” las cosas se pusieron intensas entre varios participantes y concretamente Daniella Navarro estuvo en el ojo del huracán tras coquetear con algunos de sus compañeros, pero tras su salida fue cuestionada especialmente sobre sus acercamientos con Nacho Casano.

La actriz venezolana brindó una entrevista para el programa “La mesa caliente” donde habló de varias de las polémicas en las que se vio envuelta durante su estancia en el reality show de Telemundo, entre ellas su pleito con Laura Bozzo y su enemistad con Ivonne Montero, además de destapar que no se aguantó las ganas con el actor argentino.

Daniella Navarro reveló que sucumbió ante los encantos de Nacho Casano y que sí tuvo intimidad con él dentro de “La casa de los famosos” y contó qué fue lo que pasó y cómo quedó su relación con el actor, quien se encuentra entre los finalistas del reality show.

Lee también: Tras caer con Daniella, Salvador Zerboni se lleva entre las patas a Nacho: “Es el premio de consolación”

Se dejó llevar por las hormonas

Daniella Navarro no era una de las favoritas en “La casa de los famosos” debido a las actitudes y polémicas en las que estuvo inmersa, como el pleito con Laura Bozzo y las constantes críticas que le hacía a Ivonne Montero, además de que mostró cierta cercanía con Eduardo Rodríguez, Salvador Zerboni y Nacho Casano, sus compañeros dentro del reality.

La venezolana fue cuestionada al respecto en “La mesa caliente”, donde directamente se le preguntó si tuvo intimidad con Nacho Casano, con quien se le vio muy juntita en los días previos a su expulsión, y ella confesó absolutamente todo lo que pasó con el argentino.

Lee también: Adiós amor, Daniella Navarro es eliminada de La casa de los famosos 2

“Yo siempre he hecho lo que dice mi corazón y mis ganas. Empecé como admirarlo primero y comenzamos a conversar un poco más, empezamos a desvelarnos”, indicó la actriz, quien no tuvo reparo en señalar que a ella un día le gustaba uno y luego otro, pues tiene necesidades corporales.

“Y las hormonas, yo tengo un problema de hormonas… Voy a cumplir 40 años y creo que estoy como (con) vapores ahí…”, mencionó Daniella Navarro quien comentó que Nacho Casano es un hombre muy inteligente y que la cautivó por eso, aunque se mostró un tanto contrariada ante lo ocurrido.

“Uno pierde un poco la noción a través del deseo, cuando tienes deseo y estás encerrada, no sé, yo me imagino que eso fue cuando estaba perdidamente idiotizada, no tengo justificación, por más que intente justificarlo creo que es algo de lo que no me voy a sentir orgullosa jamás en la vida y justamente es por mi familia”, manifestó.

No obstante, Daniella Navarro señaló que no se arrepiente: “Sería como muy cobarde, yo asumo y me responsabilizo 100 por ciento por mis acciones, como lo he dicho, no me enorgullece pero lo hice, qué más puedo hacer, condenarme todos los días de la vida no cambiará esto”.

Síguenos en