Daniella Navarro demuestra que la carne es débil con Salvador Zerboni, ¿y Eduardo Rodríguez ?

Tal parece que Daniella Navarro ya olvidó por completo a Eduardo Rodríguez con quien se mostró muy cariñosa, justo antes de que el actor se convirtiera en el cuarto eliminado de La Casa de los Famosos- pues ahora la modelo venezolana demostró que la carne es débil y protagonizó candentes escenas con Salvador Zerboni.

Tras la eliminación de Eduardo Rodríguez , Daniella Navarro se refugió en Salvador Zerboni, con quien hasta hace unas horas habían demostrado una sincera y desinteresada amistad, por ello, el villano de las telenovelas la invitó a la suite tras convertirse en el líder de la semana.

Pero más allá de pasarla bien con los lujos y privilegios que conlleva ser el líder de la semana, el antagonista en la serie de televisión La reina del sur, se dejó querer por la actriz venezolana, quien dejó claro que al no estar Eduardo Rodríguez la carne es débil. Las acaloradas escenas que protagonizaron Salvador Zerboni y Daniella Navarro surgieron después de una larga charla.

“Me pediste que te cuidara y eso es lo que estoy haciendo”, se escucha decir a Salvador zerboni . A lo qué Daniella le responde “ven, dame un abrazo y no digo nada”. Salvador Zerboni contesta con un rotundo “no”.’ “Ósea que abrazarnos es un pecado”, dice Daniella. Pero Zerboni le responde “ no voy a cumplir tus caprichos”.

Pero Navarro insiste que no es un capricho por lo que el actor asegura que sí. "No, si es capricho güey, ósea, ¿que más quieres?, que vaya y te dé un abrazo, ¿por qué? , ¿por qué quieres?, dice un poco molesto Zerboni. Daniella: “A mi me encantaría poder estar aquí adentro, tú y yo, y tener las versiones lindas. No las versiones de coraza que tenemos de las puertas para afuera’ me gustaría conocer la versión de ti”, daniella.

Zerboni: “Digamos que no está muy divertida, un principio de amistad que en realidad puede llegar a algo padre, como amigos”. Daniella Navarro insiste con el abrazo pero Zerboni se niega de nuevo. “Bueno, dame un abrazo de hermanos, no pasa nada, ven dame un abrazo”. Zerboni: “menos”. Ante tanta insistencia Salvador se acerca a Daniella , quien le dice “viste lo acabas de hacer por querer algo”.

En ese momento el actor mexicano le agarra la mejilla y le dice. “ no contestarte cuando tú quieras, perdón, es que me puse rebelde, así hablo”. Un poco más de cerca y de frente , Daniella lo cuestiona sobre por qué es tan soberbio con ella. "Por qué tan soberbio conmigo?". Zerboni: ¿Cuál soberbio, eso no es soberbio?". Daniella: ¿Eso qué es?. Zerboni: "Estoy contestándote normal".

La temperatura comenzó a subir cuando Daniella le hizo tremendos coquetos a Salvador e incluso le dio algunos besos. ¿Cuálquier beso es peligroso", le advirtió Zerboni. "Sólo uno en la barbilla", dice la famosa. Zerboni le responde: "Entonces tengo que cuidar que no hagas ninguna tontería"

"Y esto es tontería", cuestiona Daniella mientras le da tremendos besos en la oreja. El villano de las telenovelas dice "tengo que evitar que pasen cosas, y que sucedan". Acto seguido dice "se me está poniendo la piel de gallina terrible". Por su parte Daniella le dice "uno chiquito ¿sí?. Finalmente el actor le dice que esos besos son peligrosísimos.

