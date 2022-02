Daniella Chávez y su cuerpo de barbie saliendo de la piscina en bañador

Tras su reciente boda, la modelo de origen Daniella Chávez no ha dejado de compartir los mejores momentos del evento, pero también de su obligada luna de miel y en los últimos días, dejó ver su cuerpo de barbie saliendo de la piscina en bañador.

Fue a través de un vídeo compartido en su cuenta de Instagram, que Daniella Chávez lució más perfecta que nunca tras salir de la piscina con un ajustado bañador color negro con figuras marrones. Pues cuando sale del agua, se puede ver su marcada figura y su diminuta cintura; así como cada parte de su cuerpo en su lugar.

No fue una playa ni un bosque donde Daniella Chávez decidió pasar unos días de relax con su señor esposo Ariel Gutiérrez, pues la chilena eligió un sitio despejado pero internado entre medio de montañas que se caracteriza por una total tranquilidad y paz.

Pero eso sí, el lujo no pudo faltar, pues hace algunos días, Daniella compartió una postal, que estaría indicando la mañana siguiente de su fastuosa y particular boda, entre un lago tranquilo, vegetación y el azul del cielo.

"Qué Lugar del Mundo quieres Conocer? Dato: Color y extensiones de Cabello @peluqueriaveranvior @veranvior_miami", se lee en la descripción de su post del jueves pasado.

Su colega y amiga Camila Gimenez no pudo dejar de expresar: "Dani queen [reina]" y agregó: "Such a perfection!!!" (¡¡¡Qué perfección!!!), a la par de algunas caritas con ojos de corazón, corazones vibrantes y algunas llamaradas de fuego.

Otra fanpage (página de fans) atendió su pregunta y escribió: "Egipto y Dubai, por acá", pero alguien más le fue muy honesto: "Tu casa". "Amo tu energía", "Dubai, para llevarte" -con invitación y todo-, "La más hermosa del mundo mundial", son algunos de los comentarios que se leen.

Alguien más fue más sensata y dijo: "Cualquiera Dani, sería maravilloso tener unos días de relajo con tanta pega en esta pandemia... aguante el personal de salud". Al momento Daniella Chávez ha logrado enamorar con su total belleza a no menos de 85,130 seguidores y se pueden leer casi 900 mensajes.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!