Fiesta, música, diversión y mucho más es lo que ofrece el festival de Coachella en su edición 2022, que después de dos años de obligada pausa, vuelve a la escena y la modelo chilena Daniella Chávez aprovechó para lucir sus curvas al máximo nivel en la fiesta latina.

El glamour fue otro de los elementos que la famosa de 36 años derrochó en el festival que se lleva a cabo en Valle de Coachella (Colorado, EE.UU.) desde el 2001. Y fue de los colores más extremos, que Daniella Chávez adornó al público presente este 2022.

La top model utilizó su cuenta de Instagram, tras viajar varios kilómetros de Miami, Florida -lugar donde vive-, hasta el estado de Colorado, para disfrutar de las actuaciones de grandes artistas del momento como la brasileña Anitta, quien ha sido todo un boom a nivel mundial con su tema "Envolver" y su muy particular y sugerente coreografía.

En una primera publicación, Daniella Chávez lució una falda de tul color rosa pastel de corte asimétrico (corta de enfrente y larga de atrás), así como un par de botas largas del mismo tono y un sujetador que no dejó mucho a la imaginación, pues fueron un par de corazones de pedrería plata y magenta, los que apenas si cubrieron sus encantos. Una tiara en la frente del mismo tono magenta, sería la cereza del pastel del glamoroso pero atrevido ajuar.

"Day 1 #coachella", escribió Daniella en una segunda publicación de Instagram en referencia al evento, colgando un corazón con brillos de su post, con el que por supuesto, se ha llevado alrededor de 114,000 corazones rojos y ha logrado reunir más de 1,240 comentarios.

Y tras compartir un momento de lo que fue la participación de Anitta, la chilena lució aún más glamorosa y atrevida en una tercera foto compartida. Pues tras recuperar su cabellera rubia, Daniella Chávez escribió: "Day 2 Coachella. Boots @FashionNova @Novamen fashionnovapartner".

Y además lució un body suit completo color negro de encaje que por si fuera poco, deja ver sus encantos tras un pronunciado escote como los que sólo ella sabe lucir.

No por nada, la esposa de Ariel Gutiérrez se ha llevado los piropos más intensos y llenos de admiración. Pues la chilena ha hecho reaccionar hasta algunos famosos como la actriz Gaby Ramírez, quien le lanzó directo y sin escalas un "Hermosa". La firma de ropa Mai Indumentaria, también expresó su admiración con un "Wooow!" y su colega Georgina Mazzeo le dijo: "Hermosa gata" y qué decir del piropo de su también colega Dajana Gudić: "Hope I run into you" (Espero encontrarme contigo) -en el festival de música.

Al momento, Daniella Chávez ha logrado cautivar a 69 mil seguidores e inevitablemente ha generado alrededor de 85 0comentarios.

