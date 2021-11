Daniella Chávez seduce al modelar colección de outfits en negro

La temporada de fin de año ha llegado y la modelo Daniella Chávez está imparable; pues en los últimos días, ha seducido a sus millones de fanáticos tras modelar una colección de outfits de arriesgados escotes en color negro con coqueta zapatería que le van muy bien.

Pues además de modelo, actriz y cantante, la chilena de 36 años, también es empresaria y es por ello que ella misma se está encargando de promocionar los productos que oferta; no obstante, cabe señalar que Daniella Chávez se aprovecha de su belleza para encantar a sus no menos de 15.1 millones de seguidores en una de sus redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Daniella ha dedicado las últimas tres publicaciones a vestir de negro y en las últimas dos, se puede ver a la modelo modelando sus curvas y dejando atónito a más de uno.

En un primer post, del pasado 25 de noviembre, la cantante del género urbano, mostró una colección con la que se le puede ver luciendo sus curvas, cuya descripción indica: "TODO tiene un 50-80% de descuento Y NO SE NECESITA CÓDIGO @fashionnova @novamen fashionnovapartner".

Y por ello, la madre de Isadora Gutiérrez, también se llevó los aplausos y halagadores comentarios de sus más fervientes admiradores; "Diosa, te amo", "Amazing" (Increíble), "Hermosa", "Estás bellísima princesa", "Mi Inspiración, perfecta!", "Eres una Diosa siempre mi Daniella Chávez", se leen entre los más de 840 comentarios.

Y no conforme con atrapar miradas y arrancar suspiros, la ex conductora de Televisa Deportes, volvió a modelar más outfits de temporada de la firma de ropa que representa; esta vez, la chilena mostró su gusto por la ropa de la marca:

"Me encanta @fashionnova porque siempre tiene promociones locas y todo es tan asequible! @novamen fashionnovapartner", escribió Daniella luego de lucir un para de vestidos de insólitos escotes que no dejan mucho a la imaginación.

Y además de presumir cuerpazo, Daniella Chávez muestra su piel perfecta, sin tropiezo alguno y que contrasta muy bien con cualquier outfit que que elija; no obstante el color negro, le hace resaltar su belleza.

La chilena está muy contenta por el ya conocido Black Friday (Viernes Negro), que es el día de las ofertas más grandes en Estados Unidos; sin embargo, la promo le ha servido de pretexto a la chilena para seguir enamorando con sus curvas y atributos.

