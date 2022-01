Daniella Chávez se viste de novia con body banco y dice 'sí'

Todavía no acaba el mes de enero y la modelo Daniella Chávez ya empezó a hacer de las suyas a principios de este 2022. Y es que, en su última publicación de redes sociales, la chilena apareció vestida de novia con un sexy body banco y dice 'sí'... ¿será que se casó de verdad?

Y es que, tras aparecer con el sensual e inusual atuendo de novia, Daniella Chávez ha empezado a generar cientos de comentarios en su cuenta de Instagram, donde la también cantante del género urbano, ha publicado la mañana de este martes, un vídeo en el que aparece derrochando glamour con el outfit blanco.

Además del espectacular body blanco con el que la recordada conductora de Televisa Deportes lució su belleza en un jardín de Miami, Florida, la ciudad donde vive en Estados Unidos, otros elementos propios de una novia, no podían faltar en el deseado outfit por muchas mujeres que quieren dar el sí a su hombre amado en un altar.

Lee también: Daniella Chávez posa de negro como una famosa conejita de revista

Entre estos, destaca un sensual liguero de encaje que lució en la pierna izquierda; así como un velo corto de tul fijado con una tiara de pedrería una larga cola de encaje prendida de la cintura con una gran flor y el obligado ramo de flores blanco que no podía faltar.

Daniella Chávez también se ha lucido en el clip poniéndose en cuclillas encima de unos tacones descubiertos también de color blanco, demostrando su elasticidad y su habilidad para posar a la cámara como mejor le parezca.

Lee también: Daniella Chávez luce 'más mami' con corsé de cuero y minifalda de mezclilla

"I said Yes!" (¡Dije si!), escribió la también cantante del género urbano, mientras se escucha "Marry You" de Bruno Mars, desde la exclusiva zona de Miami Beach, sin olvidar colgar un par de emojis que obedecen a una novia con velo y un anillo con un gran brillante.

Famosas colegas como Michelle Carvalho, Alexa Dellanos o Erica Fett, han reaccionado a la belleza de Daniella Chávez, con decenas de corazones rojos. Talía Rivera le envió una felicitación: "Que emoción!!!

Felicidades", aunado a una tercia de corazones rojos.

Y la chilena con más de 15.3 millones de seguidores en Instagram, ha seguido generando reacciones y comentarios este martes, y entre las reacciones de sus fanáticos, destacan un total de 33.187 'Me gusta' hasta el momento.

Otros comentarios como "So beautiful girl" (Qué hermosa chica), "Wow lovely looking" (Wow, amo tu outfit), "Hermosa" o "La mas linda!!! Felicidades por mil!!! Amiga @daniellachavezofficial", también forman parte de los más de 530 comentarios registrados hasta este instante.

