Daniella Chávez se quita el calor mojando sus encantos dentro de la piscina

Como la diva de las redes sociales que es, la modelo Daniella Chávez presumió sus encantos desde la piscina, mismos que mojó para quitarse el calor, propio de la primavera y así mismo preguntó a sus seguidores, cuál es su fruta favorita, tras enseñarlas en una elegante canastilla flotante en la que mostró variedad de las mismas.

Fue a ritmo de "Peaches" (Justin Bieber feat. Daniel Caesar, Giveon), que la modelo chilena acompañó el íntimo momento ya que posó desde la piscina de su lujosa casa al mismo tiempo que lució una vez más sus atributos que apenas cubría su diminuto bikini color blanco, que es uno de sus bikinis favoritos; pues deja muy poco a la imaginación y mucho que desear.

"Fruta favorita?", escribió Daniella Chávez al contonear su exuberante figura y coquetear a sus fans en el mini clip, mientras como una que otra fruta como uvas verdes y sandía, a la par de que brinda de forma vitual con sus más fervientes admiradores, a quienes los mantiene cautivos, invitándolos a que se suscriban a su cuenta de Only Fans de Instagram.

Lee también: Ana Martín demuestra con foto que su belleza no tiene comparación; la llaman muñeca de porcelana

La ex conductora de Televisa Deportes, cada vez luce más coqueta y seductora con sus casi 14 millones de fanáticos de Instagram, es por eso que se ha convertido en una de las favoritas de las redes sociales, y posar desde la alberca, piscina o jacuzzi, prende los ánimos de los mismos.

Y sorprendentemente, sus seguidores le respondieron a su pregunta; pues es de pensarse que no le pongan atención por ver cada detalle de su belleza. Y así lo confirmó uno de los comentarios: "Legacy" (Legado), que hace referencia a que es única y nadie la podrá igualar en lo que hace.

Pero otros más se leen: "La mandarina, gran potencia en la vitamina C", "Frambuesa"; aunque hubo quien no se pudo quedar con las ganas de comparar con un par de frutas sus encantos que apenas se cubren el micro sostén del bikini blanco: "Los melones", claro, no sin antes postear las caritas del típico diablito y una carita enchilada y sudando a gotas.

Lee también: Daniella Chávez se despoja del sujetador y posa frente al espejo

Por otro lado, le hicieron saber que las frutas que más les gustan a sus fanáticos son sandía, uva y mango: "Sandía.. Uva y mango". Hubo quien reveló que su fruta favorita es la fresa, a través de emojis. Aunque los mensajes se vieron interrumpidos de nuevo por los halagos y los reveladores mensajes de sus fanáticos.

"Muñeca hermosa te adoro", "My fav fruta Your melon" (Mi fruta favorita, tus melones). También se lee: "Dinner with a Mermaid" (Cenar con una sirena".

El atrevido post de Daniella Chávez, ha generado 39,633 'me gusta' y cerca de 800 comentarios, a un día de haber sido compartido en su cuenta de Instagram.