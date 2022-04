Daniella Chávez se presume desayunando un carísimo coctel de frutas mientras luce curvas

Como es costumre, la modelo Daniella Chávez gusta de salir a comer o disfrutar de un momento al aire libre con sus amigos y o familia, y en las últimas horas, se presumió degustando un carísimo coctel de frutas mientras aprovechó para lucir curvas en un restaurante de la Ciudad de Miami, Florida, donde vive la estrella de las redes sociales, pero no fue cualquier establecimiento, sino uno ¡caríiiisimoooo!

Daniella Chávez asistió al Fendi, uno de los lugares más famosos de la exclusiva zona de Miami, Florida y por si fuera poco y para que no quedara desapercibido, la chilena presumió lo que normalmente desayuna para mantener esas curvas en su lugar.

La chilena muy querida en las redes sociales, mostró un coctel de frutas que contenía algo así como plátano en rodajas, piña en cubos, moras azules o blue berry, zarzamora, fresas, sandía y un par de pedazos del jugoso fruto, formando un par de "F's", que son el emblema del lugar.

El plato de frutas más caro

Además de apetitoso platón de frutas, la chilena no olvidó pedir su café tipo capuchino que también viene marcado con las letras F 'encontradas' como garantía que es un alimento preparado en el lugar. Y después de la fruta, Daniella Chávez se dispondría a degustar un platillo -al parecer salado-, adornado con algunos pétalos color lila y con una salsa verde que a decir verdad, no se alcanzan a ver a la perfección de qué se trata.

Todo, mientras la esposa de Ariel Gutiérrez escribió: "No sigas bajando sin decir Hola o que me Amas... podrías ganar un café conmigo"; por supuesto, las reacciones de sus seguidores no se han hecho esperar y algunas colegas ya han dicho: "Mami", "Ideal foto", "You look more delicious than the food" (Te ves mas deliciosa que la comida).

O "You have a wonderful personality" Ttienes una personalidad maravillosa), "Absolutely gorgeous" (Absolutamente preciosa); así, los piropos y halagadores comentarios, no han parado de llegar tras el post de Daniella Chávez.

Al momento, la también ex conductora de Televisa Deportes, ha cautivado a más de 45,500 de sus seguidores, luego de que además, ha mostrado sus curvas con esa blusa strapless y una faldiita de colegiala con la que luce como toda una jovencita en sus tiempos fructíferos de escuela. También se pueden leer alrededor de 850 comentarios.

