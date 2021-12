Daniella Chávez se pone gorro de Santa Claus y adelanta regalo de Navidad a fans

La Navidad está a unos días de llegar y la modelo chilena Daniella Chávez se puso muy a tono con la temporada decembrina y se disfrazó de Santa Claus con el característico gorro y el traje de Papá Noel, bailando muy sexy para sus fans como adelanto de regalo.

Esta vez, Daniella Chávez utilizó su cuenta de Twitter para compartir dos publicaciones que ya le dieron la vuelta al mundo; se trata de una postal y un vídeo en el que la chilena de 36 años aparece bailando una fusión de los villancicos navideños "Jingle Bells" y "Navidad Rock".

Con la sensualidad que la caracteriza, la también actriz de televisión, se lució ante la cámara con su disfraz de 'Santa', muy a doc para esta temporada.

Lee también: Daniella Chávez está más que lista para Noche Buena con body a cuadros

Y tras ser blanco de innumerables críticas debido a la postura política que tiene respecto a los candidatos de su país, quienes se disputan la silla presidencial, Daniella Chávez dejó ver que sólo acepta felicitaciones y buenos deseos de sus compatriotas, los chilenos.

Así mismo, la famosa que ha restregado en la cara a millones de adversarios -tras ser considerada una celebridad de derecha- que no es una cualquiera y que en Estados Unidos ha triunfado por lo que hace a diferencia de su natal Chile donde con cualquier foto, las mujeres son tratadas de prostitutas, también compartió una segunda postal en la que luce muy navideña.

Lee también: Daniella Chávez presume silueta con overol de mezclilla y zapatillas stiletto

Y luciendo su figura más sexy cubriendo apenas sus atributos con uno de esos inusuales sujetadores que a ella le encanta usar de color rojo y un gorro de Santa Claus, Daniella Chávez siguió atrapando miradas y arrancando suspiros.

Por otro lado, se lee en la descripción de su vídeo: "Cuál sería el regalo perfecto para esta Navidad? Solo recibo deseos de Patriotas de corazón. http://Onlyfans.com/daniellachavez", dejando también el link para su página privada Only Fans.

Misma publicación que tiene ya más de 5,748 corazones rojos, 30 mil reproducciones, 360 retuits y 173 comentarios, entre los que se leen mensajes que no son nada alentadores para la chilena por parte de sus haters.

Sin embargo, parece no importarle lo que opinen los demás, pues todo parece indicar que ella seguirá tan activa como siempre y haciendo lo que más le gusta, seguir sorprendiendo a sus seguidores a través de las redes sociales.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!