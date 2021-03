Daniella Chávez se olvida de los prejuicios y enseña a sus nenas mientras baila reguetón

Con el afán de seguir cautivando a sus seguidores, a la cantante Daniella Chávez, ya se le hizo costumbre bailar frente a la cámara, muy cerca para mostrar casi cada rincón de su escultural silueta; y así lo hizo recientemente al bailar un prendido reguetón mientras enseñaba a sus nenas.

Fue la tarde de este lunes, que Daniella Chávez deleitó la pupila para dejar un buen sabor de boca a sus más fervientes admiradores a inicios de semana, para que la continúen cargados de pilas. Frente a la pantalla de su celular, la chilena de 35 años de edad contoneó todas sus curvas mientras perreaba.

Y al estilo de la colombiana Shakira, movió todo su cuerpo alejándose poco a poco de su celular para mostrar su redondeada retaguardia, no sin antes, estirar sutilmente su sostén cruzado color negro, mientras se lee en la descripción de su más reciente post:

"Qué canción les gustaría verme Bailar?", al mismo tiempo que aclaraba: "Pinchar en video para verlo pantalla completo!".

Por supuesto, la chilena que posee las curvas perfectas más grandes, recibió los más candentes comentarios que además fuero apoyados por imágenes de fuego y algunas otras imágenes alusivas a la sensualidad de la top model.

"Dale corte", "Regiaaaaa", "Seca!!", "El caballo Dorado", "La mismisima mina perfectaaaaaa... amooooo" o "Diossaaaaaaaaaa", son algunos de los comentarios que se leen mientras hubo alguien que contestó la pregunta inicial de Daniella: "Lo que sea que bailes me vuelve loco".

También se lee: "Preciosura y riquísima Dany", "Creo que se rompió la pantalla del teléfono", "You're so so gorgeous" (Eres tan tan maravillosa), "Beautiful and Glowing" (Hermosa y brillante). Es increíble el poder de convocatoria que tiene Daniella, pues a cinco horas de haber publicado su vídeo más candente, ha logrado cautivar a por lo menos 67,619 de sus más de 13.9 millones de seguidores y ha conseguido 1,041 comentarios.