Daniella Chávez se luce en micro short de mezclilla y presume toda perfección

En su reciente viaje a México, la modelo Daniella Chávez se ha dado el lujo de lucir su perfección con distintos atuendos playeros y otros más casuales; pero el micro short de mezclilla que modeló presumiendo toda retaguardia, no dejó duda de su impecabilidad.

Desde el Caribe Mexicano, la chilena ha compartido las imágenes más atrevidas con las que ha llenado el ojo sus seguidores en Instagram y otras redes sociales. "Casa Malca", hotel de lujo que ha sido escenario de otras famosas como Angelique Boyer, Aleida Núñez y la misma Demi Rose -donde han lucido sus curvas e todo su esplendor-, ubicado en Tulum, Quintana Roo, también pasó a formar parte del repertorio de Daniella Chávez.

Y en las últimas publicaciones de su perfil de la red de la camarita, la celebridad de 36 años, demuestra que el clima tropical de la Riviera Maya, ha sido buen acompañante en su nueva aventura; pues Daniella Chávez no ha dejado duda de su descomunal belleza pero sobre todo de su perfección.

Lee también: Daniella Chávez hace temblar con vestido de licra color piel; cambia besos por 'likes'

Una belleza chilena en México

La también ex conductora de Televisa Deportes y fanática del fútbol, lució sus curvas de medio perfil, logrando lucir su micro short de mezclilla y su belleza sinigual entre la vegetación tropical de "Casa Malca".

Y tras restregar sus curvas, Daniella Chávez se autoproclamó como: "The Queen of the Jungle!" (¡La Reina de la Jungla!), lo que provocó que se llevara los aplausos de sus fans de todo el mundo, pues hasta el momento, cuenta con 16.6 millones de followers en Instagram.

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

Y los comentarios y reacciones no se hicieron esperar; las primeras en reaccionar fueron sus amigas y colegas como Adriana Barrientos, quien reconoció la perfección de Daniella: "Hermosa, amiga te pasaste disfruta Tulum), y Rachel ward le lanzó un "Goddess" (Diosa).

Otro celebridad poseedora de impresionantes curvas y cuerpazo como Gabriela González, le escribió: "Guapísima siempre... I love it [amo...]". Y Lana Morrone no se quedó atrás con su "Demasiado regia!!!" y tras llamarla "Te Queen" (La Reina), se lee: "Me gusta verte toda sensual".

Daniella Chávez dio todo de sí en esa postal y sus fans no han dejado de halagarla: "I like your style" (Me gusta tu estilo), "Love, love" (Amor, amor); y tras ver a la chilena con dicha pose y con su atuendo playero, alguien más cuestionó: "Is this heaven?" (¿Es el paraíso?)... No por nada la modelo se ha llevado cientos de comentarios y miles de reacciones.

Daniella Chávez se luce en micro short de mezclilla y presume toda perfección. Foto Instagram Daniella Chávez

Síguenos en