Daniella Chávez se luce caminando en vestidito por calles de Miami y casi se le salen

Atendiendo a la temporada de calor que se manifiesta por todo el mundo, la modelo Daniella Chávez optó por salir a las calles de Miami, Florida, luciendo un escotado vestidito amarillo a la par que se ve que casi se le salen sus amigas.

Y es que, la chilena de 36 años sale de casa muy glamorosa y siempre llamando la atención en un día normal o de shopping, y esta semana no ha sido la excepción tras caminar toda elegante y como sólo ella sabe hacerlo, entre la gente común que andaba por los mismos rumbos.

Pues como toda una diva, lució cuerpazo enfundada en ese vestidito amarillo con inusuales escotes que aunque esta vez no le quedaba pegado al cuerpo, sí dejó ver parte de sus encantos

Daniella Chávez se dejó capturar de forma "infraganti", viéndose como un verdadera diva mientras contoneaba sus curvas con particular estilo, en zapatillas blancas escotadas, mientas escribió al pie de su vídeo:

"Video o fotos? @NovaMEN and @FashionNova", no sin antes, colgar un corazón amarillo que hizo juego a la perfección con su peculiar outfit de verano.

"Gorgeous" (Preciosa), "Qué bonita", "Stunning" (Impresionante), "Bonita y sexy Daniella", "Reina hermosa, bella", "Beautiful" (Hermosa), o "Robando miradas Dani, derrochando mucha belleza", son algunos de los mas de 800 mensajes que ha recibido la chilena.

Y además de ello, se pueden ver 37,686 corazones rojos y cientos de miles de reproducciones de su publiacación de principios de semana.

Pues no hay que perder de vista que si algo cuida Daniella Chávez es su imagen y el cuerpazo que posee desde hace muchos años, por lo que cada salida a la calle, es para lucirlo en todo su esplendor con las prendas más chiquitas o exóticas que existen y que famosas como ella son las que se atreven a usar en público.

