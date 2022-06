Después de lucir toda empoderada con un outfit completo de cuero y tacones de charol, la modelo Daniella Chávez se hace ver 'vestida' con diminuta prenda ¡boca abajo!... Sí, desde la playa, la chilena mostró lo que tiene y lo lució todo...

A través de su cuenta de Instagram, Daniella Chávez compartió una postal en la que se le ve disfrutando de un día de playa desde Miami Beach, en Florida y no sólo eso, sino que además, aprovechó para lucir sus atributos muy a su manera.

Pues la chilena de 36 años posó desde un camastro acostada boca abajo con un diminuto bikini negro, que si no fuera por el sostén que alcanza a cubrir algo de sus encantos, se podría decir que Daniella Chávez luce prácticamente como Dios lo trajo al mundo.

¡No le duele nada!

No obstante, eso ni cuidado le da a la ex conductora de Televisa Deportes, pues el cuerpazo que tiene le da para mostrar cada centímetro de su piel sin preocupación alguna, toda vez que dista de tener alguna imperfección por más pequeña que sea.

Desde el pasado sábado, la chilena hizo un guiño a sus seguidores tras escribir un "Hola!" que ha causado, algarabía entre los mismos que ascienden no menos de 16.5 millones. Y es que a sus 36 años, Dany -como la llaman sus fans-, ha demostrado que ¡no le duele nada!

Pues por años, ha tonificado su figura y moldeado sus curvas en el gym, lo que la hace verse como una modelo de altura. Por lo que nuevamente se ha vuelto a ganar la admiración y los aplausos de sus colegas y de sus seguidores.

Comentarios como "What a babe" (¡Qué bebé!), "Perfecta", "Super post" (Gran publicación), "Stunning" (Impresionante), "Live for yourself" (Vive por ti misma), "Bienvenida Dani, eres hermosa... un lindo de mujer.. feliz fin de semana... besos desde Brasil".

Y al momento, Daniella Chávez ha logrado llamar la atención de 159,610 followers y le han dejado alrededor de 2,600 mensajes.

Daniella Chávez se hace ver 'vestida' con diminuta prenda ¡boca abajo! Foto Instagram Daniella Chávez

