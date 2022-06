Daniella Chávez se equivoca; ajusta sus 'nenas' con cinturón luciendo top

Tras lucir una cinturita de muñeca Barbie, la modelo Daniella Chávez no está conforme con ello, pues por si fuera poco ajustó a sus 'nenas' con un cinturón como parte de un top que utilizó con una faldita deshilachada haciendo ver a sus fans que se equivocó respecto a la moda.

Desde los paisajes naturales que ofrece la zona de Miami Beach donde vive la chilena, a sus 36 años volvió a hipnotizar a sus 16.5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, luciendo este particular outfit con mucho estilo.

Y es que, la que se considera la modelo más vista en redes sociales de toda América Latina, no sólo ha dejado ver su despreocupación por el outfit tan fuera de serie, sino que además utilizó colores propios de la temporada otoño-invierno como son el gris y el negro; lo que la pone del otro lado de los colores alegres y tonos coloridos que se utilizan a la par del calorcito que se hace presente en lugares de clima tropical como la playa.

Un outfit fuera de serie

Aunque parezca 'raro' que la esposa de Ariel Gutiérrez -su también manager-, guste de lucr un outfit no tan ideal para esta temporada, lo cierto es que la recordada conductora de Televisa Deportes de hace algunos años, ha vuelto a destacar su exquisita figura e innegable belleza con dicho atuendo, llamando la atención de más de uno de sus followers.

"Háblame de Miami, donde están las Mamis! En mi outfit @NovaMen by @FashionNova", reza la descripción de su post más reciente, en la que hace referencia a que ella es una mamacita que pone de cabeza a todo el mundo con cada publicación en sus redes sociales.

Y tras verla luciendo una prenda de licra negra debajo de la falda desbastillada y a la que se le sale una bolsa por debajo, así como presumiendo su una sutil sonrisa que dice más que mil palabras, Daniella Chávez ha vuelto a causar estragos entre sus seguidores.

No por nada, se leen comentarios de admiración que sugieren: "Divina", "Muñeca", "Hermosa, mi Dani", por parte de algunas colegas de la moda de la chilena, así como de sus fans: "Pretty good stuff" (Cosas bastante buenas), "GORGEUS" (DIOSA), "Wow que hermosa", "Te ves hermosa y guapa" o "Nice looking baby" (Luces muy bien, bebé).

Y alguien más puso atención al atuendo fuera de serie de Daniella y fue directo al punto: "Why do you have a belt on your chest?" (¿Por qué tienes un cinturón en el pecho?); pregunta que todavía no ha sido respondida por la famosa, o al menos no públicamente. Lo cierto es que con su "nueva moda", la chilena ha logrado impactar a más de 51 mil de sus simpatizantes y se pueden leer también alrededor de 800 comentarios.

Daniella Chávez se equivoca; ajusta sus 'nenas' con cinturón luciendo top. Foto Instagram Daniella Chávez

