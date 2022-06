Daniella Chávez se empodera tras modelar chiqui outfit de cuero y gabardina abierta

¡Está imparable!, ¡sí!, la modelo Daniella Chávez se empoderó en redes sociales tras modelar un chiqui outfit de cuero y gabardina abierta en las calles de Miami, Florida, mientas lució su espectacular figura sin imperfección alguna.

Desde el pasado jueves 16 de junio, la chilena de 36 años arrasó miradas en Instagram tras compartir un par de publicaciones en las que se le ve lucir un bikini de cuero color negro que combinó con una gabardina abierta y unas zapatillas de charol tipo stiletto -todo en color negro-.

Y tras verse toda empoderada, el bolso de mano no fue la excepción. No obstante, Daniella Chávez hizo juego con su camioneta también negra, afirmando hasta el vehículo tiene la misma finta que ella y que: "Mi Carro es tan Sexy como yo".

Y es que, tras su look, Daniella Chávez se hizo ver como toda una Gángster (delincuente) -pero en modo sexy- de los años 70's. Pues de acuerdo a su definición, sería algo así como una criminal de carrera que en cierto momento se convierte casi invariablemente en miembro de una organización criminal violenta y persistente.

Sin embargo, la chilena refleja otra personalidad totalmente diferente gracias a su belleza, estilo propio, cuerpazo y a su talento para lucirse delante de las cámaras. Por lo que en cada una de sus publicaciones, ha desatado una inevitable ola de piropos.

"Maravillosa", "Me mueroooooo! Te adoro !!!", "Fabulous", "OMG", "Delightful!" (¡Encantadora!), "Love you Yeah!" (¿Te amo?, ¡Sí!), "Dani guapa te admiro...", "Que costosa mi amiga", "Estupenda", "La más bella", son algunos de los halagos que se ha llevado la chilena.

Y en un segundo post en el que aparece modelando con todo el glamour que la caracteriza, Daniella Chávez escribió: "BO$$ B*TCH" (Perra jefa), por lo que también se ha llevado mensajes como:

"Mamá sexy y caliente, mi flor encantadora favorita Amor. Consíguelo Amor, Mi favorito. La mujer más sexy de la historia, la princesa sexy, hermosa, perfecta, impecable y elegante. Preciosa reina ángel/princesita. Impresionante como una reina, radiante como el sol y más brillante que un diamante. Sexy Mamacita"; todo en uno.

