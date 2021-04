Daniella Chávez se despoja del sujetador y posa frente al espejo

Nuevamente logró conquistar a sus fanáticos, la modelo Daniella Chávez al posar frente al espejo sin sujetador y asomando sus encantos mientras mostraba un poco de la intimidad de su lujosa residencia que tiene en Chile, su país natal.

Fue a través de sus Historias de Instagram que la también cantante, mostró uno de sus momentos más privados, al presumir la prenda que la había mandado a hacer así como algunas para sus amigas, sí, la bata de baño.

Sin embargo, la ex conductora de Televisa Deportes, prefirió olvidarse del sujetador una vez más y dejar asomar un poco sus encantos; pues de sobra se sabe, que a Daniela Chávez no le importa que hablen bien o mal pero que hablen.

Así lo ha dejado saber a través de su perfil de Instagram, a través del cual, suele compartir las más infartantes fotografías con poca, mucha o nada de ropa, pues asegura ser una de las celebridades más vistas en redes sociales de su país y de Sudamérica.

Daniella Chávez ha externado a través de sus más de 320 publicaciones en Instagram, que lo sus logros como actriz, cantante, conductora de tv los ha tenido ella sola pero en compañía de sus casi 14 millones de fanáticos que la siguen en Instagram y sus otras redes sociales.

Y en cuanto al tema de que a la también fanática del fútbol y dueña de un equipo chileno del balonpié, le encanta enseñar y presumir, que es su cuerpo, Daniella Chávez dejó claro que no sólo presume una parte de su esqueleto, con un contundente mensaje para quienes hablan de ella:

"Solita con mis fans llegue donde estoy, la más seguida en redes de mi país, trabajando en el extranjero, actriz, cantante, conductora de tv y todas esas oportunidades que no se dieron en Chile, pero sigo siendo unas de las top de sudamerica, muchos y muchas dirán que es por mostrar las tetas, pero no se les olvide que también muestro el c**o!"

Los comentarios y número de vistas no se pueden ver en las Historias de Instagram; sin embargo, es un hecho que la chilena sigue manteniendo cautivos a sus fanáticos, quienes siempre suelen comentar las emociones que provoca en ellos con sus publicaciones.