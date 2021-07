Daniella Chávez se da el lujo de presumir que está como quiere desde Las Vegas

Luego de unos días inactiva en su cuenta oficial de Instagram, la modelo chilena Daniella Chávez volvió a ocupar el lugar que le corresponde y ante temendo modelito, se dio el lujo de presumir que está como quiere desde Las Vegas, Nevada.

Tal parece ser que "su gira" por Estados Unidos no ha terminado, y en cada lugar que se para, la chilena de 35 años causa sensación, pues quienes no la siguen en redes sociales, aprecian su belleza en vivo y a todo color; pues seguramente hay quien no lo conoce a la celebridad de las redes sociales.

La noche del pasado miércoles, Daniella Chávez lució su espectacular figura, enseñando casi todo, gracias al diseño del atuendo que en esta caso es de la firma Fahion Nova, y por lo que se ve, diseña ropa sólo para modelos como la rubia.

Fue en su publicación de su cuenta oficial de Instagram, que quien se sumara a las filas de Televisa hace algunos años como actriz y conductora de deportes, expresó de forma un tanto ilusa, a la par de su vídeo: "Lo que pasa en Las Vegas [se queda en Las Vegas] Dress @fashionnova @novamen #fashionnovapartner".

Y es que no podría ser así debido a que el momento fue compartido por ella misma a través de su visitado perfil en el que tiene 14.5 millones de seguidores, y cuya segunda descripción se lee: "Primer tema que escucho para las rubias, siempre es morenas, chicas todas somos bellas!" -haciendo referencia al tema de reggaetón que se escucha de fondo que según la ubicación es de Lucía Ballesteros-.

Apenas dio unos pasos de modelaje en plena calle o avenida de Las Vegas, Nevada, y la rubia causó sensación de noche, motivo por el que ha sido halagada de nuevo por sus seguidores, tanto famosos como otros usuarios de Instagram.

Aunque primero fue ella misma la que literalmente se echó porras al postear antes que nadie algunos corazones rojos y llamaradas de fuego, que al momento tienen 8 'Me gusta'. También hubo alguien que acompletó el refrán: "...Queda en Las Vegas...".

También la confundieron con una barbie humana: "Del Mattel de Miami de escapaste?", comentario que obedece al nombre de la fábrica que hace juguetes, entre estos, las famosas barbies. Otros más la llamaron "Deliciosa".

Al momento, Daniella Chávez ha logrado un total de 228,380 corazones rojos y alrededor de 2,800 mensajes.

