Daniella Chávez rompe con la moda; se va de shopping con tacones rosas y calcetitas de encaje

Vestida en modo niña, la modelo Daniella Chávez se fue de shopping con tacones rosas y calcetitas de encaje... ¡pero qué niña!; y es que la chilena arrasó con su belleza en pleno mall (centro comercial) en Miami, Florida, EE.UU.

Pues para empezar la semana que hoy termina, la chilena optó por usar un vestidito a cuadros en tonos blanco y gris, de corte recto a media pierna y de tirantitos, con el que se fue de compras a la par de utilizar un par de tacones rosa pastel y calcetitas de encaje, como niña.

No obstante, esta modalidad cambiaría luego de que la famosa de 36 años, deslumbrara con pronunciado escote luciendo sus nenas y presumiendo pierna a todo lo que daba tras vestir una prenda por demás de corta.

Lee también: ¡Qué curvas! Daniella Chávez y sus modelitos con ventilación integrada para este verano

Daniella Chávez jugó con los elementos de la moda y complementó su outfit con un bolso de mano rosa, del mismo tono que los zapatos de punta redondeada, tacón cuadrado y un par de listas que se ajustan con un broche.

"Vamos de Shopping... Feliz Semana! @peluqueriaveranvior" se lee al pie del vídeo que compartió a través de su cuenta de Instagram, del pasado lunes 11 de julio, en la que se le ve además con una bolsa de una tienda (su primera compra) y un café en la mano.

Lee también: Aseguran que Ana Brenda Contreras y Daniel Arenas no se soportan por mal aliento y el olor a sudor

Daniella Chávez acompañó su clip con el tema "My Love" de Route 94 feat. Jess Glynne) y otras famosas de su nivel han reaccionado viéndola con comentarios como: "Hermosaaaaaa" -Isa Vegas-, mientras que Gabriel Barrientos opinó: "Hermosa mi Dani" y Gabriela González la vio como una de las muñecas más deseadas por las niñas: "Barbie doll!" o "The cutest" (La más linda).

Otras fanáticas de la chilena han dicho: "Woouuu baby excelente outfit, allá te alcanzo", "Preciosa" o "Muy guapa, linda, bella y atractiva, un fuerte abrazo", pues tras romperla en el tema de la moda, Daniella Chávez ha alcanzado ya 41,592 corazones rojos y 805 mensajes.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!