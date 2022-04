Daniella Chávez recuerda a La Chica de Rojo y arranca suspiros

La modelo Daniella Chávez ha enamorado con fotografías que recuerdan a "La Chica de Rojo", una cinta estadounidense de los 80's, y arrancó suspiros desde el primer momento, pues sin lugar a dudas, la chilena ha dejado claro que es ¡una verdadera diosa!

Fue desde la avenida Rodeo Drive de Beverly Hills, California (EE.UU), que Daniella Chávez volvió a hacer de las suyas en plena calle y los fans comenzaron de inmediato a demostrar su admiración por la también cantante de la música urbana.

Esta vez, Daniella Chávez logró endulzar la vista de sus seguidores con una tercia de postales en las que aparece presumiendo sus atributos ante la cámara y algunos habitantes del lugar que caminaban al mismo tiempo que ella deslumbraba con su belleza.

Una Chica de Rojo

Fue con un vestido color rojo carmín de escote cruzado y abertura en una pierna, que la también ex conductora de Televisa Deportes, logró conquistar una vez más a sus casi 16 millones de seguidores de Instagram, mientras escribió:

I LOVE YOU! Lashes: @kebellas.salon..." (¡TE AMO! Pestañas: @kebellas.salon...) desde Rodeo Drive, Beverly Hills, CA; lo que indica que la también fanática del fútbol, habría salido recientemente del salón de belleza al que etiquetó, pues presumió por todo lo alto sus pestañas que nunca deben faltar.

No por nada, los fanáticos reaccionaron de inmediato y entre los comentarios se pueden ver decenas de corazones rojos y de caritas con ojos de corazón que indican amor y/o admiración. Y la buena vibra llegó más allá de ver a la chilena, pues hugo quien escribió: "Everyone who reads this be happy" (Todos los que lean esto sean felices).

Pero Daniella también inspiró a algo más, pues en uno de los comentarios, una fan le dijo: "I need to make friends with you.." (Necesito hacer amigas contigo); y es que no cabe duda que la belleza de la modelo más querida de Chile, despierta amor y buenos deseos entre sus seguidores que siempre le son fieles.

Al momento, Daniella Chávez ha logrado enamorar como 'La Chica de Rojo' a 85,563 fanáticos y se pueden leer 1,415 comentarios.

