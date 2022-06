Daniella Chávez quita título a Paulina Rubio con singular bañador que se pierde

Tras ser llamada por décadas como 'La Chica Dorada', la modelo Daniella Chávez ha venido a quitarle el título a la cantante mexicana Paulina Rubio tras posar como sólo ella sabe hacerlo, con singular bañador que se pierde entre sus encantos.

Y es que, la chilena sacó una foto del baúl de los recuerdos de cuando hace años conquistó el fastuoso puerto de Dubai en los Emiratos Árabes Unidos al Noreste de África. Y la chilena no quiso dejar pasar la ocasión para presumir su belleza y perfección posando desde alguna playa de dicho lugar del Golfo Pérsico que desemboca en el Mar Árábigo.

Aunque en su ubicación indica Miami Beach, la exclusiva zona de playa donde vive Daniella Chávez en Miami, Florida, EE.UU... Pero lo cierto es que chilena ha vuelto a causar toda una revolución en su cuenta de Instagram, en la que mostró una postal que ha deja sin aliento a más de uno.

Y pese a que desde hace más de dos décadas, la cantante Paulina Rubio se ha ganado el titulo de 'La Chica Dorada', debido a que la mayoría de las veces salía a cuadro en tv luciendo atuendos de todo tipo de color dorado, no la única celebridad que sabe lucir el tono que está muy de moda, con su propio estilo.

Pues a la hija de la primera actriz Susana Dosamantes, le han demostrado que podría haber más chicas doradas en el mundo de la farándula... ya que en un par de ocasiones, la chilena ha mostrado además de su propio estilo, cuerpazo con un par de bañadores dorados, con el plus de que se pierden en su redondeada retaguardia; y para muestra basta un botón, pues han sido más de 113,600 seguidores los que han reaccionado con un corazón rojo a su belleza.

Por otro lado, Paulina Rubio, la verdadera 'Chica Dorada', también se ha aprovechado de sus encantos a sus 50 años para lucir con dignidad y orgullo, un outfit de body dorado y botas de charol negro hasta arriba de las rodillas, en una pose que la hce ver ¡"perrísima"!

Sí, pues así se llamó el tour que hizo junto a la cantante rockera mexicana Alejandra Guzmán que iniciaron hace unos meses y que tras unir sus voces y su música, lo hicieron llamar "Perrísimas Tour", con el que han fascinado a sus millones de fans, luego de unir sus talentos, después de que hace más de tres décadas, ambas se disputaban el amor de Erik Rubín, músico y cantante de gran talento, que ha formado una linda familia con la conductora de "Hoy", Andrea Legarreta.

Al pie de dicha postal se lee: "Pau Powers #PerrísimasTour a la vuelta de la esquina, que canción quieren que les cante? Los leo!! Perrisimastour.com". Lo que por supuesto ha logrado cautivar a casi 31,500 fanáticos de su cuenta de Instagram.

