Daniella Chávez presume una cena de lujo con un outfit despampanante

Tras presumir una cena de lujo y derretir a más de uno con una lujosa visita a un restaurante, la mañana de este domingo, la modelo Daniella Chávez presumió cómo fue que se la pasó el sábado por la noche en un lujoso establecimiento y con un outfit de arriesgado escote y despampanante que deja muy poquito a la imaginación.

Y es que la chilena no para de atraer miradas a sus seguidores que ya han llegado arriba de los 16 millones en Instagram y en otras redes sociales. No por nada, la llaman 'la reina de las redes sociales'; pues Daniella Chávez no sólo es admirada por el resto del público virtual, sino que además, ha sido vanagloriada por sus colegas, quienes forman parte de las filas de las modelos más guapas y voluptuosas de la farándula a nivel mundial.

Esta vez, Daniella Chávez, logró desorbitar los ojos de sus millones de admiradores, tras pensar que por el escote que luce, se le ve más de la cuenta, pues con todo y su elegancia, la ex conductora de Televisa Deportes, lució una gran sonrisa.

¡Un escote sin límites!

La chilena de 36 años, tuvo a bien, mostrar dos postales en las que aparece luciendo un vestido súper pegadito y unos tacones de charol, pulsera y plataforma color negro que le cubren los dedos; claro, no sin antes presumir su especial noche.

Y cuya descripción al par de infartantes postales se lee: "Happy Sunday [Feliz Domingo] Qué hiciste anoche?", dejando colgado una carita con la lengua de fuera. Incluso, parece que la foto en la que posa de frente tiene algo de filtro que cubre a la perfección sus atributos, pues a decir verdad, se ver de un tono más oscuro al de su piel.

Famosas como Alexa Dellanos dijo asombrada: "Que bella", mientras que Verónica Perasso le lanzó un: "So pretty" (Que bonita) y Gabriela González escribió: "Happy Sunday [Feliz Domingo] bella". También hubo quien la llamó "Queen" (Reina) y hasta se sorprendieron de la belleza de Daniella tras decir: "Dios mío".

O "Por encima de todas, diosa total". También la llamaron "Hurried" que en Español significa Apresurada, y "Wow very nice" (Wow muy bonita). Y otros se fueron por otro lado: "Give a girl the right shoes, and she can conquer the world" (Dale a una chica los zapatos adecuados y podrá conquistar el mundo).

Daniela Chávez ha logrado conquistar con este par de postales al momento, a no menos de 74,404 seguidores y se pueden leer casi un millar de mensajes.

