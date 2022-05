Daniella Chávez presume sus nenas con suetercito pegado y faldita de colegiala

Este 2022, la modelo Daniella Chávez ¡anda con todo! y así presumió a sus nenas con suetercito pegado y faldita de colegiala en vídeo. Pues la chilena de 36 años, no para de cautivar a sus fanáticos a través de sus publicaciones y esta vez no fue la excepción.

Daniella Chávez se valió de su belleza y al aire libre, fue que se contoneó todita enseñando todos sus atributos. Pues con ese outfit blanqui-rosa que obedece a un suetercito algo escotado, que además desabotonó para lucir un poco más y la faldita tableada de colegiala, la chilena puso a vibrar los corazones de sus seguidores.

La esposa de Ariel Gutiérrez disfrutó el momento, pues fue con el fondo musical de "Bring Me To Life" de Lavi Nechifor, que aprovechó para lucir lo suyo, lo que tiene bien puesto y bien ganado gracias a su disciplina, perseverancia y ganas de seguir triunfando.

De suetercito pegado y faldita de colegiala

Y no sólo lució dicho outfit con el que ha generado nuevas emociones en las redes sociales, pues además, Daniella fue clara con sus seguidores y dejó ver que quiere que opinen de ella; pues las críticas es lo que menos le importa y más le alimentan.

"I like the idea of you thinking about me" (Me gusta la idea de que pienses en mi), se lee en la descripción de la publicación.

Y luego de ver a la chilena que ya tiene una hija de 13 años de nombre Isadora (Isis) y que no tiene ni un solo gramo de grasa, sus más fieles fanáticos y sus amigos como Erica Fett y la firma de ropa Mai Indumentaria, le han lanzado el obligado "Hermosísima" y algunas caritas con ojos de corazón.

Otros comentarios se leen: "You are so dance pretty!" (¡Eres tan bonita bailando!), "Hermosa, mucho éxito", "Good afternoon gorgeous, a beauty spectacular" (Buenas tardes guapísima, una belleza espectacular), "Danielita le envió saludos, hermosaaaa" o "Queen of beauty!!!" (¡¡¡Reina de belleza!!!)...

Al momento, la también empresaria, no ha parado de recibir comentarios se pueden ver por lo menos 1,573. Por otro lado, Daniella Chávez ha hecho reaccionar a 98,620 seguidores de su cuenta de Instagram, con corazones rojos.

