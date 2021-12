Daniella Chávez presume silueta con overol de mezclilla y zapatillas stiletto

¡Como nunca! se mostró la modelo Daniella Chávez tras presumir su exquisita silueta con overol de mezclilla y zapatillas stiletto, look con el que demostró que verdaderamente tiene cuerpo de muñeca Barbie... aunque, es un hecho que poco a poco se ha ido despojando de las prendas y ése, no es un secreto para nadie.

Luego de las intensas fotografías que la propia modelo chilena de ahora 36 años ha compartido en sus redes sociales y su sitio privado de Only Fans, millones de fanáticos le han rendido tributo y se han dedicado a compartir sus fotografías en diversos sitios creados en su honor.

Así fue que la postal en la que luce con dicho look, fue replicada en una de sus tantas fanpages (página de fans) @daniellachavez_fansmundial, deseando para todos seguidores de la misma un buen fin de semana tras disfrutar de la postal.

"Que tengan un lindo fin de semana @daniellachavezofficial ídola", se lee en la descripción de la instantánea que fue publicada el 1° de junio de 2018; lo que indica que sus postales han quedado para la posteridad.

En esta ocasión, la glamorosa chilena dejó claro que la elegancia se lleva a todos lados, incluso al vestir un overol de mezclilla en combinación con un par de zapatillas tipo stiletto color blanco, igual que el top de manga larga que la también cantante de la música urbana utilizó en un paisaje a plena luz del día.

Y como era de esperarse, fans de todo el mundo reaccionaron con el obligado corazón rojo y hasta expresaron sus impresiones: "Buen panucho mami", se lee en el primer mensaje; mientras que otro más dijo: "Too cute, Daniella" (Muy linda, Daniella).

"Que bella muñeca", "Très belle" (Muy guapa) -aseguró un fan francés-, y un fanático brasileño compartió: "Linda q até parece uma boneca" (Hermosa que hasta parece una muñeca).

Daniella Chávez es una modelo originaria de Chile que se destaca en redes sociales por su forma de vestir y modelar; incluso ella misma ha dicho que es una de las celebridades más vistas de América en Instagram y lo dicho tiene sustento con más de 15.1 millones de seguidores; no obstante, siempre resulta interesante para muchos, recordar los inicios de las famosas que hoy brillan en la web.

