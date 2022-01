Daniella Chávez presume que es una escultura desde Las Vegas con singular jumpsuit

El 2022 ya arrancó y Las Vegas, Nevada, se ha convertido en el primer destino turístico que la modelo Daniella Chávez visitó el primer fin de semana del año, desde donde aprovechó para presumir que es una escultura, luciendo singular jumpsuit, prenda que se ha vuelto una de las favoritas entre las famosas.

Pues al medio día del pasado domingo, Daniella Chávez compartió una serie de postales en las que se le ve posando muy sensual, luciendo sus atributos "enfundados" en dicho jumpsuit con escote de corazón; incluso, la chilena hizo pensar a muchos que lucía transparencias, cuando en realidad, se trata de una parte lisa que parece más su piel.

En cuclillas, captada desde el ángulo perfecto, de perfil, parada o sentada, fue como Daniella Chávez llamó la atención esta vez entre sus más de 15.2 millones de seguidores en Instagram; pero eso sí, sin perder el glamour y su propio estilo.

Lee también: En modo pollita, Daniella Chávez baila frente al espejo con su vestido más pegadito

Cinco instantáneas fueron las que la chilena protagonizó esta vez en un casino de Las Vegas, entre máquinas, luces, lujo y mucho glamour.

Y como ya es costumbre de la chilena, puso a elegir a sus followers entre las cinco postales en las que se lució, cuya descripción se lee: "Good Luck [Buena suerte], foto 1,2,3,4 o 5? @fashionnova @novamen fashionnovapartner".

Lee también: Sin perder el glamour, Daniella Chávez enamora con diferentes outfits

"Angelito", "Babe" o "Beautiful", son los primeros halagos que se ha ganado Daniella tras su publicación del domingo pasado. Por otro lado, también se han reaccionado algunos paisanos de la chilena y entre éstas se lee "Dale tu corte noma mi amorcito" o "TODAS... DIVA".

"Demasiado deliciosa para ser cierto", "Muñeca", entre otros 1,115 comentarios más, son los primeros que saltan a la vista, no sin olvidar los acostumbrados emojis de los que han llenado a la también fanática del futbol, entre los que destacan corazones rojos, llamaradas de fuego, caritas tirando besos o con ojos de corazón, entre otros.

Al momento, la madre de Isadora Gutiérrez ha logrado llamar la atención de al menos 89,465 seguidores, quienes no han reparado en enviarle además sus respectivos piropos.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!