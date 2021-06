Daniella Chávez presume exuberantes atributos con prenda en mano

La modelo de origen chileno Daniella Chávez anda muy intensa últimamente con las postales que publica y recientemente presumió exuberantes atributos con reveladora pose pero no conforme con ello, subió los ánimos de sus seguidores, al mostrar una de sus diminutas prendas en la mano.

Fue la tarde del pasado jueves, que la chilena de 35 años continuó con la serie e fotografías que ha venido mostrado a lo largo de la semana; pues desde que dio la bienvenida a un lunes más, hasta la tarde del pasado jueves ya casi para el weekend (fin de semena), Daniella Chávez se mostró ¡más atrevida que nunca!

Su cuenta oficial de Instagram es testigo de las innumerables postales, poses, outfits, o algunas otros elementos que Daniella Chávez es capaz de protagonizar con tal de seguir sumando más fanáticos, pues en un año ha logrado atraer a más de dos millones de usuarios de Instagram.

Aunque cabe señalar que quien también ocupó un lugar importante en México como actriz de la serie cómica "Vecinos" y conductora de Televisa Deportes, no sólo prende literalmente a sus seguidores por sus infartantes postales, sino por los cuestionamientos que les hace como: "Pregunta: Qué polvo es mejor? Mañanero, Borrach@, Reconciliación o Despedida?". Refiriéndose con polvo, a tener sexo.

Y aunque los primeros comentarios que saltan a la vista en la publicación, denotan que les ha arrancado una carcajada la chilena; entre estos se lee: "Jajajjaja... estupendaaaaa amiguita bella", o "Guapaaaa una diosa como siempre Dani !! Que tengan lindo jueves" y alguien más la cuestionó sobre sus perfiles: "Guapa! oye una pregunta verdad que nadamas tienes una cuenta original??".

Aunque respondiendo a su pregunta, hubo quienes contestaron: "Reconciliación" poniendo por delante un corazón rojo, "Mañanero y borracho ejjeje", "Borracha me gusta a mi, que tengas un excelente término de semana hermosa!", y alguien más le hizo una advertencia: "I dare you not getting hard when you see my stories" (Te reto a que no te pongas duro cuando veas mis historias).

Otros más respondieron otra cosa que tiene que ver con el polvo pero no con la intimidad. También se lee un comentario ruso: "¡¡¡Te ves maravillosa en la foto!!!", "QUE COSITA MÁS PERFECTA", "Chiquita bonita", "Beautiful", aunque el comentario más directo llegó: "Si es contigo, cualquiera".

Otros más prefieren el polvo de despedida y alguien más el mañanero. Al momento, se pueden ver las reacciones de 165,763 fanáticos y se leen 3,432 comentarios.