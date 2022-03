Luego de utilizar un vestidito de red encima de un mini bikini -todo negro-, y aparecer quitándose dicha prenda para quedar en puro bañador, la modelo Daniella Chávez presumió su pequeña braguita dejado del mismo escotado vestido de red, causando estragos entre sus seguidores.

Y es que Daniella Chávez utilizó una de sus mejores poses para mostrar todo lo que tiene y de lo que está hecha, pues sin escatimar, la chilena hizo suspirar a sus fanáticos y más fieles seguidores en su cuenta de Instagram.

Y fue precisamente en su perfil de la red de la camarita, que la top model de 36 años, dio una lección a sus followers que ascienden a más de 15.6 millones, debido a que más que mostrar su cuerpo como sabe hacerlo, el asunto fue más allá esta vez.

Pues hizo referencia a que antes de ser juzgada, pidió a los internautas que primero oren por ella para que le siga yendo bien, pues quiere alcanzar la perfección para sus admiradores.

"Antes de hablar mal de mi, oren por mi, yo también quiero ser perfecta como ustedes!", se lee en la descripción de su publicación.

Claro, dejando la modestia a parte, pues es un hecho que además de ser una mujer plantosa por el cuerpazo que posee y por su belleza sinigual, Daniella Chávez quiere seguir alcanzando la perfección y esa es su justificación para pedir no ser juzgada, pues sigue trabajando para permanecer en el gusto de sus seguidores, cuyo número crece cada día más.

Y la esposa de Ariel Gutiérrez se ha ganado un "Amazing" (Increíble), "Preciosa" y hasta un "Passion can drive you crazy" (La pasión puede volverte loco). Alguien más le hizo a Daniella una petición especial: "I want to go on a trip, will you keep me company?" (Quiero irme de viaje, ¿me haces compañía?).

Y la defensa a la modelo no se hicieron esperar: "Si, bebé, debemos orar por todas las personas, por nuestro árbol genealógico, por lo próximo, por las almas que padecen en el purgatorio y hasta por nuestros enemigos debemos orar. Y tú eres maravillosa, la gente que habla mal de ti, es porque tiene envidia!!!".

"Absolutely stunning" (Absolutamente impresionante), "Te ves hermosa y bellísima", "Wow what a peach" (Qué durazno), "Exciting and delicious my love" (Exitante y deliciosa, mi amor), "Vaya belleza, eres preciosa", son otros de los 1,338 comentarios que se leen.

Y de Alemania le mandaron decir: "Über dich gibt es nur gutes positives zu sagen mein schatz. Bei diesem Outfit bekomme ich Kopfkino" (No tengo nada más que cosas buenas que decir de ti, querida. Con este outfit me sale el cine de cabeza). Pues la belleza de Daniella Chávez ha logrado impactar a 122,275 seguidores al momento.

