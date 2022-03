Daniella Chávez posa en 'modo invernal' de pelirroja y diminuto bañador

La modelo chilena Daniella Chávez sigue haciendo de las suyas y coronándose como una de las latinas más vistas de América Latina en las redes sociales; y no es para menos. Pues el pasado fin de semana posó en 'modo invernal' de pelirroja y diminuto bañador.

Y es que, además de que cambió de look y se convirtió en una pelirroja, la chilena no dejó casi nada a la imaginación cuando posó en un par de postales modelando dicho micro bañador color azul celeste con soportes literalmente confeccionados con hilo.

Daniella Chávez apareció al exterior de la piscina de su lujoso departamento de Miami, Florida (Estados Unidos), luciendo su cuerpo de Barbie con piel ligeramente bronceada y mostrando casi cada centrímetro de su piel con sus encantgos al descubierto.

Parada y sentada fue como la ¿ex rubia? lució, dando un nuevo look a su imagen que tan halagada ha sido a través de las redes sociales; pues la ex conductora de Televisa Deportes, dejó ver la perfección de su cuerpo sin rasguño o imperfección alguna.

En tanto, la también cantante de la música urbana, dio a elegir a sus fanáticos con un: "Verano o Invierno?" mientras colocó una sirena al lado de su descripción, lo que indica que ha presumido su espectacular figura una vez más de forma categórica.

Esta vez, la chilena compartió su par de postales a través de su cuenta oficial de Facebook y algunos comentarios se leen: "Todo el año, sin importar el frío, calor, siempre cálido en esa compañía", "Todo!"; y su hermosura ha hipnotizado de tal forma a sus fanáticos que fuera de ahí no existe más para ellos, pues alguien escribió: "Sí a todo", sin importarle nada más.

"Verte a ti, no importa la estación del año, mi Dany", "Bellísima", "Una obra de arte", fueron otros de los comentarios que denotan tal admiración por la chilena; aunque algunos más hicieron ver que les gusta más verla en la época más candente del año:

"Verano", "Yo prefiero el verano bella Princesa. Te amo mucho Mucho! Besito", "Muy guapa", "Hermosa", "Te ves muy sensual, bebé", "En todas las estaciones del año se ve hermosísima pero luce más en verano", o "Qué mujer más hermosa", son parte de los halagos que han enviado a la chilena de 36 años.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!