Daniella Chávez posa de negro como una famosa conejita de revista

Sus últimas puntadas más acertadas del 2021, cautivaron a sus millones de fanáticos de redes sociales, por lo que la modelo Daniella Chávez se volvió de nuevo un ícono de la moda y el glamour; no obstante, la chilena posó muy sensual vestida de negro como una famosa conejita de revista y desató una ola de piropos.

A través de su cuenta de Instagram, la chilena de 36 años, no dudó en volver a atrapar miradas con una escotada prenda de color negro que obedece a un vestido confeccionado con mucha caída. Pero también las orejas de conejo color negro fueron pare del outfit.

Un cuarteto de postales de frente y de perfil fueron suficientes para que Daniella Chávez pusiera de cabeza a sus followers tras lucir tan sexy conservando su misma línea y estilo que siempre la ha caracterizado; y enseñar pierna, no es la excepción.

La también fanática de fútbol, no reparó en lucir cada centímetro de su piel mientras también lució glamorosa y más impecable que nunca, desde la ciudad de Miami Beach, Florida, donde vive junto a su hija Isadora Gutiérrez y su misterioso esposo.

"Your favorite bunny @fashionnova @novamen fashionnovapartner", (Tu coneja favorita), escribió la chilena, mientras etiquetó al par de firmas de las que siempre luce diversos atuendos.

No por nada, los comentarios de los fanáticos no se hicieron esperar y algunos de estos se leen: "Te amo", por parte de su esposo, o "Absolutamente fogosa" por parte de su colega Erica Fett. Su también amiga y seguidora no reparó en colgar varias llamaradas de fuego.

"¡Bomba!", "Preciosa" o "So Beautiful and Sexy" (Que hermosa y sexy), son parte de los 966 mensajes que se leen al moemento.

Por otro lado, Daniella Chávez ha hecho reaccionar a no menos de 85 mil seguidores, mismos que siempre se dejan llevar por la chilena más vista en las redes sociales en todo América, según la propia modelo.

