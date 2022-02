Daniella Chávez posa de espalda con braguita roja y dedicatoria al amor de su vida

¡Más glamorosa ni en sueños!... Y es que, tras su boda con Ariel Gutiérrez, la modelo Daniella Chávez no escatimó y posó muy sexy con lencería y un perfecto ramo de rosas color rojo que hicieron ver a la chilena como toda una celebridad en las redes sociales; sí, una braguita rojo pasión con dedicatoria al amor de su vida -su esposo- mientras posa ¡de espalda!

En los últimos días, el blanco se había convertido en su color favorito para posar en Instagram, pues la chilena se casó con Ariel Gutiérrez, con quien lleva por lo menos 15 años de relación; y el pasado 14 de febrero, no pudo evitar mostrarse de rojo para encender la llama de la pasión entre ella y el amor de su vida.

Daniella Chávez utilizó su cuenta de Instagram para deleitar a sus millones de seguidores con una serie de postales que ha dejado sin palabras a muchos y otros más, ha sido capaz de expresarle su admiración por tanta perfección e impecabilidad en una sola publicación.

"Happy Valentine’s Day @gv_cc" se lee en la descripción de dicha publicación, sin olvidar lanzarle un par de rosas rojas y un corazón blanco a su esposo y padre de su hija Isadora.

Y entre un "Wow" y un "Hermosa", la también fanática del fútbol, ha recibido ya rosas rojas por parte de sus fanáticos y hasta los piropos y declaraciones más fogosas, como: "Me encantan tus nenas ricas hermosa" o "Hell, yeah" (Demonios, sí)... también se lee: "This is your top photo" (Ésta es tumejor foto).

"Serías mi regalo perfecto en este día de San Valentín..... Q q la pases súper en este día, HERMOSA", "Linda mujer" o "Feliz día mi reina hermosa. Un besote muy cariñoso para ti" son otros de los más de mil mensajes que ha recibido de sus seguidores.

Por otro lado, Daniella Chávez ha logrado capturar al menos a 97,995 de sus fanáticos, quienes le han regalado un corazón rojo.

Esto, luego de verla posar con tal perfección en una tercia de postales, con las que sin duda, ha dejado con el ojo cuadrado a sus admiradores, tras lucir una lencería color rojo y un enorme ramo de rosas rojas.

