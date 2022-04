Daniella Chávez posa con exquisito bikini amarillo; la llaman pollita

Con el dilema encima sobre si sigue dejándose esa cabellera pelirroja o si vuelve al rubio que tanto la caracteriza, la modelo Daniella Chávez posó con exquisito bikini amarillo, por lo que la llamaron pollita, además de pedir opinión a sus seguidores sobre su imagen.

Pues Daniella Chávez volvió a valerse de sus encantos e inigualable belleza para conquistar a sus más de 15.7 millones de seguidores en Instagram, luego de elegir lucir ese outfit playero, mostrando además que ¡no le duele nada! y demostrando que con esa cabellera pelirroja la hace ver un poco más trigueña.

Y es que, la chilena de 36 años mostró su espectacular figura que pule a diario en el gimnasio, y que demuestra que el ejercicio que hace así como la dieta balanceada y estricta que lleva, no dejan mentir sobre los resultados que son visibles a primera vista.

Pues al exterior de la piscina, la esposa de Ariel Gutiérrez -su manager-, y ex conductora de Televisa Deportes, no escatimó en lucir cada curva y cada centímetro de su piel de porcelana, y es que, a decir verdad, la modelo americana lució como una muñequita, sin defecto alguno.

Y ante su presunción y el cuestionamiento hacia sus fanáticos, quienes se han sorprendido nuevamente de su belleza, Daniella Chávez, escribió: Tú Pelirroja favorita... Volvemos al Rubio? @peluqueriaveranvior"; lo que ha desatado más de 1,500 comentarios de sus más fervientes seguidores.

Dany, como la llaman algunos de sus seguidores en Instagram, ha generado nuevamente la admiración de muchos de sus followers y hasta colegas, como Veronica Perasso, quien le hizo ver: "Que bella", o Gabriela González, quien le lanzó un: "Bombshell!" o mejor dicho "¡Bomba!".

Y entre un: "Toda linda" o la sabia intervención de uno de sus seguidores: "Cómo tú prefieras preciosa, de los dos colores luces hermosa y te ves muy coqueta con tus coletas", se puede leer el comentario que la etiqueta como un ser adorable: "Una pollita" por parte de Georgina Mazzeo.

Al momento, Daniella Chávez ha logrado cautivar a no menos de 112.316 followers, quienes además la han llenado de halagos y sinceros comentarios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!