Daniella Chávez posa con atuendo de red y cimbra a sus fans de Instagram

No cabe duda que el glamour y la sensualidad no están peleados y así lo deja ver la modelo de origen chileno Daniella Chávez que, tras posar con atuendo de red, ha cimbrado a sus fans de Instagram, y es que no sólo el atuendo es el que invita a ver a la celebridad, sino su particular estilo de lucirse ante la cámara.

Y es que, mientras que famosas latinas como Shakira y Bárbara Mori celebraban su cumpleaños, Daniella Chávez apostó por una nueva publicación que literalmente prendió a sus fanáticos de la red de la camarita con su sensualidad y estilo propio.

Esta vez, la chilena de 36 años, se apersonó ante la cámara y con una tercia de imágenes, fue que derritió a más de uno e hizo latir los corazones al mil por hora, pues como otras veces, Daniella no escatimó y se dio el lujo de lucir muy atrevida.

Bailar y contonearse toda con sus outfits más diminutos no es todo lo que Daniella Chávez hace en redes sociales, pues su presencia y aceptación, también se deben al glamour que junto con su innegable sensualidad, irradia con cada postal que comparte.

Entre tanto, la rubia chilena escribió: "Besos mi gente Linda... los Leeré… @FashionNova @NovaMen fashionnovapartner", a la par de tres postales con las que tras lucirse de perfil y en varios ángulos más, ha dejado con la boca abierta a sus seguidores.

Y no por nada, el primer adjetivo calificativo que salta a la vista, es "Diosa", y un fan rumano, le envió un "Foarte frumos!" (¡Muy agradable!) y otro más de la misma nacionalidad, dijo: "O seară frumoasă și plăcută și o săptămână frumoasă" (Una hermosa y agradable velada y una hermosa semana); lo que significa que la es conductora de Televisa Deportes, es una de las favoritas en redes sociales.

Otro fan argentino no dudó en expresarle: "Sos mi ídola..te sigo dónde vallas"... y un persa no reparó en decir lo que le salió del alma: "Dios mío, déjame comerte"... Los estadounidenses también se manifestaron ante la belleza de Daniella Chávez y uno de tantos escribió: "Twerk it work it make it dance dammm sexy sassy lady" (Twerk, funciona, hazlo bailar, maldita sea, sexy dama atrevida).

Un seguidor más hispanoparlante le hizo saber: "Me enamora tu cara angelical y sigo siendo la mejor seguidora de Instagram te quiero mucho". Los corazones rojos y otros emojis no pudieron faltar en la publicación de Daniella Chávez, así como las reacciones que al momento, se perciben un total de 140.053, entre las que destacan la de su misterioso esposo y manager de la chilena. También se pueden leer alrededor de 1,800 comentarios.

