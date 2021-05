Daniella Chávez posa como chica mala con sólo unas tiras

Actualmente Daniella Chávez es una de las mujeres más seguidas en las redes sociales, fama que logró gracias a su inigualable belleza y a sus atrevidas publicaciones en las que presume su escultural figura, sin temor a la censura, tal y como lo hizo recientemente al posar como chica mala con sólo unas tiras.

Fue a través de sus historias de Instagram que la famosa deleitó a sus más de 14 millones de seguidores al posar con solo unas tiras en sus enormes atributos. En está ocasión su impresionante escote tiene justificación debido a que la famosa chilena promocionó su sencillo Mala, destacando que no es una chica buena como dice su canción.

"Dicen que no creo en el amor. Que soy mala y que no tengo corazon A más de uno se lo di y me lo rompio. Y me dolio y me dolio", parte de la canción de la famosa que se lanzó como cantante a mediados del año 2015.

Lee también: Como diosa emergida del mar, lució Demi Rose con sofisticado bikini

Cabe señalar que Daniella Chávez saltó a la fama en México tras convertirse en una conejita Playboy, además de que robó reflectores cuando se le relacionó sentimentalmente con el famoso futbolista portugués Cristiano Ronaldo, y aunque nunca se confirmó si tuvieron un romance la chilena siguió ganando popularidad en las redes sociales.

Y muestra de la gran influencia que tiene en las redes sociales son los miles de Me Gusta y el sinfín de comentarios que gana cada vez que publica atrevidas imágenes en las que se da mucho a desear. Además, Daniella Chávez siempre se ha mostrado como una mujer empoderada, que constantemente defiende todos sus conocimientos a pesar de que se muestra muy atrevida en las imágenes.

Daniella Chávez se mostró como una chica mala.

Al igual que muchas otras artistas, la famosa chilena siempre trata de dar a sus fieles seguidores sus mejores mensajes de autoestima, sin dejar a un lado que es una amante del ejercicio.

Lee también: Grettell Valdez modela en bikini verde aqua; luce diminuta figura

“La única persona que estará contigo todos los días de tu vida eres tú. Así que cuídate, ámate a ti mismo, considérate y vive orgulloso de ti”, es uno de los mensajes alentadores que recientemente compartió con sus millones de fanáticos.