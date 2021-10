Daniella Chávez posa como Lola Bunny y desata ola de piropos

Llegado el mes de octubre en el que se celebra el Día de Brujas o llamado Halloween, la modelo Daniella Chávez sigue sacando disfraces del baúl y ahora ha encandilado con su belleza al posar como la conejita Lola Bunny de recordada caricatura y desata ola de piropos.

Luego de una pausa en sus publicaciones de su cuenta oficial de Instagram, la chilena de 35 años, reapareció con un clásico disfraz de conejita para el próximo Halloween que ya está a la vuelta de la esquina y para el que promete lucir espectacular con alguno de sus disfraces, con los que seguramente volverá locos a sus seguidores.

Y fue a través de su perfil personal, que Daniella Chávez maravilló a sus fanáticos con una tercia de fotografías en las que luce desde todos los ángulos su exquisita figura con ese shortcito y la blusa ombliguera que complementa dicho outfit.

"Lola Bunny. Cuál crees es el disfraz favorito para este año? @fashionnova @novamen fashionnovapartner", escribió la rubia chilena sin dejar de lado la clásica calabaza de tono naranja que representa a la perfección dicha fecha de celebración estadounidense.

Y fue un ola de piropos los que desató Daniella Chávez a través de los más de 1,560 comentarios que se leen de uno de sus más recientes post; entre los cuales figuran: "Este es mi favoritooooo", por parte de Main Indumentaria, un de las firmas para las que la chilena modela.

Y entre varias e intensas llamaradas de fuego, la ex conductora de Televisa Deportes, ha generado otros mensajes que han agradado a su vista, como: "So bonita" o "Me encantaaaaaaaaa", por parte de dos de sus colegas del modelaje.

"Love" (Amor), "Nooooo, lo amo" o "Me encantó" son otros de los piropos que se ha llevado la también actriz de la serie "Vecinos" (en 2015). Alrededor de 150 mil corazones rojos son los que ha generado Daniella Chávez.

Y es que, al verla posar de esta forma tan particular, la rubia chilena ha resultado ser una inspiración para muchos fanáticos de la moda, que también buscan innovar con disfraces para Halloween.

