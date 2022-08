Daniella Chávez pone a soñar a sus fans tras lucirse en faldita de cuero

Tras su visita al Caribe Mexicano y de vuelta en Estados Unidos, la modelo Daniella Chávez puso a soñar a sus fanáticos tras lucirse de perfil en faldita de cuero en la gran manzana de Nueva York. Con los edificios de fondo y entre las calles de la fastuosa ciudad, la chilena hizo lo que quiso.

El color negro que forma parte de la gran mayoría del guardarropa de Daniella Chávez, fue el ideal para hacer soñar a sus seguidores una vez más en una publicación de Instagram tras lucirse en faldita de cuero en Nueva York.

La chilena de 36 años se lució con una tercia de postales en las que deja ver su empoderamiento femenino y que no por nada ha cobrado cierta fama siendo una de las celebridades más vistas en redes sociales.

De cuero

Además de su outfit de cuero de corsé de exquisitos tirantes y una minifalda que apenas cubre sus encantos traseros, la chilena llevó puestos un par de ligueros que la hicieron ver más sexy todavía, al mismo tiempo que expresó:

"Giving you something to dream about!" (¡Dándote algo para soñar!), lo que por supuesto, hizo suspirar a sus colegas y algunos fanáticos que dejaron su comentario en la publicación de fin de semana.

Entre piropos de sus fans, la primera celebridad que dejó ver la admiración por su igual, fue Gabriela González que luego de dejar algunas caritas con ojos de amor, escribió: "So sexy my babe" (Tan sexy mi nena) o Tan sexy mi nena puso: "Wow hermosa" mientras que prendió fuego a la publicación como Adriana Barrientos, quien expresó: "Hermosa".

Y la admiración de un fanática más se hizo más evidente cuando cuestionó a la chilena: "Why i haven't forms like yours?" (¿Por qué no tengo formas como la tuya?). Y otro comentario hizo refencia a que hay que ser como la chilena, arriesgarse en la vida: "Do something with passion or not it all" (Haz algo con pasión o no todo).

Y otros más: "So beautiful" (Qué hermosa), "Passion can drive you crazy" (La pasión puede volverte loco), "Te ves guapísima y bellísima con tu traje". Al momento, Daniella Chávez ha logrado conseguir un sinfín de corazones rojos.

Daniella Chávez pone a soñar a sus fans tras lucir faldita. Foto: Instagram Daniella Chávez

