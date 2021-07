Daniella Chávez pone a pensar vestida de color piel desde Nueva York

Luego de un forzoso viaje a la esplendorosa Ciudad de Nueva York por motivos de trabajo, la modelo Daniella Chávez que ha publicado las postales más glamorosas -de esas que dejan sin aliento-, se mostró vistiendo una prenda color piel, situación que puso a pensar a sus fanáticos.

Luego de volar por las alturas en un helicóptero acompañada de su hija Isis Gutiérrez, que la acompañó en su viaje, Daniella Chávez se cambió de hotel y dio un tour a sus seguidores para que vieran los lujos con los que normalmente acostumbran vivir.

Sin embargo, la chilena no perdió el tiempo y al estar hospedada justo frente al Central Park de New York (Parque Central de Nueva York), lució sus atributos ¡como si no trajera prenda alguna!, pero esta vez no fue así.

Para nadie es un secreto que a Daniella Chávez le gusta posar casi como Dios la trajo al mundo; no obstante, en esta ocasión y con el frío y lluvioso verano que predomina sobre una de las ciudades de enormes rascacielos de Estados Unidos, la también cantante de 35 años, ha salido a pasear con especial vestimenta.

Se trata de un jumpsuit o leotardo completo de color piel, que además de crear una ilusión óptica, también ha puesto a pensar a su audiencia virtual al verla -de buenas a primeras- así, vestida del color que es muy parecido a su tono de piel.

Daniella Chávez ha aprovechado algunos momentos de su actual estancia en Nueva York, para tomarse algunas fotos en el elevador, en el Central Park y hasta posando enfrente de una icónica estatua; bueno, pues hasta salió a dar un paseo en bicicleta, aunque la inesperada lluvia las tomó por sopresa a ella y a su hija y terminaron empapadas.

Aunque una de las postales que seguramente ha causado revuelo entre sus fanáticos, es en la que aparece modelando sentada en la bicicleta vistiendo ese ajustado leotardo y de manga larga que acompañó con un par de cómodos tenis blancos y su bolso tipo mochila -de piel- color café.

En esta ocasión no se pueden ver de manera pública los 'Me gusta' o los comentarios que normalmente recibe Daniella Chávez en cada una de las publicaciones que comparte; lo que sí es un hecho es que seguramente, la chilena de 35 años, ha tenido que contestar los cientos de mensajes que habrá recibido.

Daniella Chávez pone a pensar vestida de color piel desde Nueva York. Foto: Historias Instagram Daniella Chávez

