Daniella Chávez pasa glamorosa la noche más esperada del año en Navidad

En vísperas de las fiestas decembrinas, la modelo Daniella Chávez estuvo preparándose para pasar una cálida velada de Noche Buena; no obstante, cualquier intento de outfit se quedó corto con el que realmente utilizó en la noche más esperada del año esta Navidad brillando con glamour y mucho estilo.

Y es que, Daniella Chávez ha tenido alrededor de 365 días para hacer de las suyas en cada estación y época del año, en las que ha mostrado cuerpazo con diferentes outfits entre mini, traslúcidos o muy atrevidos, pero la noche del 24 de diciembre fue en la que lució más glamorosa que nunca este 2021.

Sólo bastó una blusa de hombro caído -tipo top- color rojo que sin duda resaltó sus encantos, y una falda larga vaporosa de fondo blanco y enormes flores rojas, para que Daniella Chávez rompiera con sus estereotipos de moda y de su muy particular estilo de vestir.

Pues el glamour que mostró en la velada de Noche Buena rebasa cualquier rasgo de su personalidad con la que enamora cada día del año. Además, el maquillaje de sombras marrones y labios rojo carmín, dieron mucho estilo a su look.

Y qué decir del peinado que la chilena de 36 años utilizó para complementar su outfit, pues se olvidó del lacio de casi todos los días y eligió darle un poco más de volumen a su melena rubia mientras se hizo un recogido de medio cabello muy sutil que la hizo ver diferente.

Daniella no perdió la oportunidad de felicitar y expresar sus buenos deseos a sus más de 15.1 millones de seguidores: "Te deseo lo mejor para ti y los tuyos estas dulces fiestas!", escribió en su post del pasado 24 de diciembre.

Su colega, la modelo Erica Fett se pronunció a su belleza: "Absolutely gorgeous" (Absolutamente preciosa), mientras que Aylén Milla también expresó: "Que linda", "Que hermoso vestido", "Gorgeous babe" (Hermosa nena), "Merry Christmas" (Feliz Navidad), o "Es que eres tan hermosa", son algunos de los más de mil comentarios que ha generado la chilena, tras compartir su tercia de postales.

"Feliz Navidad Daniella para Tony, tu familia; muchas bendiciones y regalitos!!!", "Buena noche feliz navidad y tan hermosas me encanta", "Igual para ti, Dani", también son algunas de las felicitaciones que recibió Daniell Chávez esta Navidad y ha llamado la atención de 73,888 fanáticos que se han pronunciado con un corazón rojo.

