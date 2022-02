Daniella Chávez manda besos en diminuto bañador muy cerquita de la cámara

Si el 2021 y en años anteriores, la modelo Daniella Chávez había estado cautivando a sus seguidores con intensas postales, este 2022, viene con todo y dispuesta a seguir ganando terreno en las redes sociales; pues así lo dejó ver tras mandar besos a sus followers posando con un diminuto bañador y muy cerquita de la cámara.

Esta vez fue con un bañador negro que la chilena de 36 años de edad, se lució frente a la cámara, mostrando sus atributos a todo lo que da, pues no tuvo reparo en mostrar su sensualidad mientras disfrutaba del sol y el mar de la exclusiva zona de Miami Beach, Florida, ciudad donde vive.

Y es que, su foto en el yate es una de las que más ha cautivado en las útimas semanas, luego de que recreara una boda con un auténtico ajuar de novia de un body con velo, liguero, zapatillas de tacón de aguja, y el obligado ramo, todo en blanco, con el que lució cuerpazo y toda su coquetería.

Fue hace menos de dos semanas que Daniella Chávez se postró ante la cámara con toda la actitud y sin miedo a enseñar lo que tiene bien puesto que son sus atributos delanteros y los cuales lució con unas pequeñas tiras del mismo bañador que pareciera que están al revés, pues ¡casi no le cubren nada!

Mientras tanto, la ex conductora de Televisa Deportes, escribió: "Gracias y besos a cada uno de los que siempre le da corazón a mis fotos y comenta", en su publicación del pasado 26 de enero. No por nada, se ha ganado los comentarios más halagadores y fogosos:

Las primeras en reaccionar, han sido sus colegas como Wilma González Mendoza, quien la llamó "Bombona!!!" seguido de una tercia de corazones rojos. Así mismo, su amiga Dasha Mart le escribió: "Gorgeous" (Diosa), sin olvidar otro corazón rojo más.

Por parte, Dajana Gudić dijo: "Wow, so firey" (Wow, qué fogosa) mientras prendió fuego a la publicación de su amiga, la chilena. Y la cuenta de Fantastic World Cosplay, no pudo menos que expresar: "Es que son muy buenas tus fotos".

"FABULOSA", "Hermosa y única belleza", "Beautiful girl" (Chica hermosa), "Baby), son otros de los 1,421 comentarios que se pueden leer al momento y cuyos corazones rojos, ascienden a 110,776, incluyendo el de su esposo y manager.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!