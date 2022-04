Daniella Chávez luce sus prominentes encantos en shortcito de licra y sujetador de encaje

En su nueva etapa de pelirroja, la modelo Daniella Chávez se ha dado el lujo de presumir sus atributos de una y otra forma; y últimamente lució sus prominentes encantos en shortcito de licra y sujetador de encaje con los que arrancó suspiros.

Esta vez, la chilena de 36 años apostó por los tonos rojos y rosados que le dieron un plus a su postal, pues hasta invitó a sus seguidores a dar una vuelta en su auto con ella, cuestionando quién se animaba a hacerlo, como si fuera algo tan difícil de decidir para los caballeros, y por qué no, hasta para una chica.

De frente a la cámara, Daniella Chávez modeló su sensual outfit con mucho estilo y enamorando con esa mirada verdosa con un maquillaje muy sutil, pestañas enormes y risadas y su cabellera pelirroja color zanahoria súper lacia.

El sujetador de encaje rosado que claramente complementa un conjunto de lencería, tiene un terminado de encaje de un tono rojo cereza que combina a la perfección con ese shortcito de licra, con el que va a pasear y la ex conductora de Televisa Deportes, cuestionó a sus seguidores.

Y las primeras reacciones de sus fanáticos de todo el mundo, fueron un quinteto de flores y un corazón rojo y la firma de ropa para la que ella modela, sólo ha prendido fuego a la publicación con una tercia de llamaradas de fuego.

Por otro lado, se leen de parte de sus fanáticos, comentarios como: "Baby girl" "Bebita", "Topp image" (La mejor imagen), "Woow, eres mi dulce diosa de mi poesía de cada día", "Hermosa", "Absolutely gorgeous" (Absolutamente preciosa), y uno de sus tantos fans no se quedó con las ganas de pedirle a Daniella: "Pásame a buscar Dani".

Y alguien más dijo: "Contigo iría hasta el fin del mundo, Mi Princesa Bonita", "Regiaaaa"; y entre caritas con ojos de amor, le respondieron "Siiiiií" a ir con ella de paseo, o un "Voy". Al momento, Daniella Chávez ha logrado cautivar con su belleza y su invitación a pasear en su lujoso auto de última generación, a alrededor de 172 mil seguidores y se pueden seguir leyendo más de 2,200 comentarios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!