Daniella Chávez luce prominentes curvas celebrando Independencia de Estados Unidos

Aunque la modelo Daniella Chávez es nacida en Chile, aprovechó el pasado 4 de julio y lució prominentes curvas celebrando Independencia de Estados Unidos, país en el que vive desde hace tiempo, aunque lo hizo muy a su manera, a su estilo.

Daniella Chávez ha demostrado que tiene todo para brillar en redes sociales y durante la Independencia de Estados Unidos aprovechó para presumir las curvas de su cuerpo de diosa. Con un body estampado en tonos blanco, rojo y azul rey que son los de la bandera nacional de EE.UU., fue que la chilena celebró al país que la acogido.

Y fue precisamente enfundad de la bandera de las barras y las estrellas, que la chilena dejó atónitos a sus más de sus 16.6 millones de seguidores, pues hizo de las suyas frente a la cámara como sólo ella sabe hacerlo.

La ex conductora de Televisa Deportes en México, se apoderó de la cámara y presumió cuerpazo en dos instantáneas, una de frente y la segunda de perfil, y como siempre, dio a elegir a sus fans con cuál se quedaban como su favorita.

"Foto 1 o 2? 4th of July US" (4 de Julio Estados Unidos) se lee entre un corazón rojo que colgó la chilena más vista en redes sociales.

Y tras ello, Daniella Chávez ha logrado reunir a la crema y nata del gremio de las modelos más exuberantes y voluminosas de América, entre ellas Erica Fett que dijo: "Both" (Ambas). Mientras que la chilena endulzó la vista a Adriana Barrientos, que le lanzó un "Hermosa".

Por su parte, Georgina Mazzeo coincidió con Fett: "Las dooos", o Verónica Perasso: "Both babeee happy 4th of July" (Ambas babeee felices el 4 de julio), o Gabriela González "Las dos fotos!!!", quien también le dejó un "Divina".

"Feliz 4 de julio, saludos desde Iquique Chile, espero que algún día hagas realidad mi sueño de poder conocerte personalmente, espero vengas a Chile en unos meses más, sobre todo a Iquique, muchos cariños y disfruta pese que a mi me da pena que te hayas ido, se lee el comentario de otro ferviente admirador. Daniela Chávez ha logrado 119,152 corazones rojos y más de 2,300 comentarios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!