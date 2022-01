Daniella Chávez luce cinturita con corsé de cuero y minifalda de mezclilla

Este 2022, la modelo Daniella Chávez sigue demostrando su glamour y estilo propio y desde Miami, Florida -lugar donde vive-, lució cinturita con corsé de cuero y minifalda de mezclilla haciéndose ver 'más mami', tal y como lo escribió.

Fue a través de su cuenta de Instagram que a sus 36 años, la chilena presumió cinturita luciendo un outfit de corsé de cuero color marrón claro strapless y de escote de corazón, así como una minifalda de mezclilla que acompañó con un sombrero tipo vaquero.

Una tercia de postales con el mar de fondo en la zona de Miami Beach y entre la vegetación tropical del lugar, son con las que, este viernes, Daniella Chávez ha dejado con el ojo cuadrado y la boca abierta a muchos de sus más de 15.3 millones de seguidores.

Y aunque la propia modelo -también fanática del futbol-, siempre hace alarde de su belleza y no sólo eso, si no que trabaja en ella, en esta ocasión, no escatimó en echarse flores ella misma; pues dijo que esta vez se puso 'más mami' para 'su papi'.

"Papi me puse más Mami @fashionnova @novamen fashionnovapartner", escribió la guapa chilena colgando incluso, una carita amarilla en modo vaquero.

"Qué hermosa" escribió Mai Indumentaria, la firma para la que la también ex conductora de Televisa Deportes modela, así como "Mi Chilena Favorita, me encantas", confesión de uno de sus más fervientes admiradores, son algunos de los comentarios que se leen a partir de su publicación.

No obstante, famosas como su colega, la famosa Alexa Dellanos, no repararle en expresarle su admiración con una tercia de caritas de ojos de corazón.

"Muy linda", "Omg so sexy" (Dios mío, qué sexy), "Mi Diosa", "Happy Friday" (Feliz Viernes), son otros de los comentarios que se leen; pero también hubo quien no perdió la oportunidad de pedirle su opinión sobre el nuevo gabinete de gobierno de Chile, tras las recientes elecciones para presidente nacional: "¿Qué le pareció el gabinete señorita?" y otro más le hizo una petición especial: "QUÉDATE POR ALLÁ, NO MÁS AQUÍ EN CHILITO NO HACES FALTA...".

Sin embargo, son más los fanáticos que los detractores que tiene la chilena; no por nada en menos de una hora de su publicación, ya ha generado alrededor de 13 mil corazones rojos y más de 220 comentarios.

