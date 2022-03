Daniella Chávez luce entallado vestido y dice ser tu chocolate

La modelo de origen chileno Daniella Chávez ¡anda con todo! pues el pasado domingo posó como una dulce golosina para sus fanáticos, luciendo un entallado vestido de cuero color marrón con el que y argumentó ser tu chocolate.

Y es que este 2022, Daniella Chávez ha retomado la idea de una segunda página en redes sociales, además de la que tiene en Instagram -su cuenta verificada- con el fin de estar más cerca de sus fanáticos tras no tener acceso quienes quieren verla en su página privada Only Fans.

Y por tanto, está volviendo a hacer de las suyas pero ahora como una mujer más glamorosa y con mucho más estilo que sabe lucir sexy y empoderada al mismo tiempo; pues la perfección es una de sus metas a muy corto plazo.

Y fue la tarde del domingo que la guapa chilena posó con un entallado vestido de exquisitos tirantes y con su clásico escote de corazón, adjudicándose un título que muchos quisieran que se hiciera realidad, pues dijo ser un chocolate para todos y ninguno, tras vestir de café con ese outfit que dejó ver sus curvas a la perfección.

"Your Chocolate [Tu Chocolate] @FashionNova @NovaMen fashionnovapartner", se lee en la publicación de Instagram de Daniella Chávez, no sin olvidar colocar el clásico corazoncito del color de su outfit; en este caso, uno color café.

No por nada, Daniella Chávez ha recibido los más halagadores comentarios luego de un par de postales dentro de un bar; algunos de estos se leen: "So pretty" (Qué bonita), "So fabulous babe!!" (Qué fabulosa, bebé), "Espectacular", "Barbie doll" (Muñeca Barbie), entre cientos más.

También se leen: "Diosa", "Hermosa", "Impressive. Very unusual" (Impresionante. Muy inusual), "So beautiful" (Que hermosa), "Lindooo", "Wow, Tú Dani no Eres de otro planeta x que estas Bellisima", "So gorgeous" (Que Diosa), "UD está muy deliciosa", "So sexy" (Qué sexy), "Como estás linda", entre muchos más.

Y al momento, Daniella Chávez ha logrado robarles el corazón literalmente a alrededor de 66 mil seguidores, incluyendo a sus esposo Ariel Gutiérrez quien es su manager.

