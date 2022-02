Daniella Chávez lo arriesga todo posando en body y botas largas

Tal parece que la modelo Daniella Chávez se está reinventando con nuevas postales que sin duda, dejan sin habla a cualquiera, como la que protagonizó hace unas horas, en la que aparece con particular pose arriesgándolo todo con body y botas largas.

Y es que, luego de su boda con Ariel Gutiérrez, todo indica que la chilena de 36 años, va por más y sin escalas. Pues tras algunos años de figurar en redes sociales como una de las celebridades más vistas, al momento, cuenta con más de 15.5 millones de seguidores en Instagram.

Y fue precisamente a través de su cuenta oficial, que Daniella Chávez le apostó todo a una nueva postal en la que luce un diminuto body color guinda que además es strapless y un par de botas largas de plataforma y charol, que le dan un estilo único a su personalidad.

Pero la ex conductora de Televisa, no escatimó y demostró su habilidad para sostenerse en dicha pose con la que además luce impecable y dejando a todo mundo con el ojo cuadrado tras protagonizar tal nivel de belleza.

"De qué País me sigues? @FashionNova @NovaMen fashionnovapartner", escribió la chilena con el firme objetivo de seguir ganando adeptos (fanáticos). Y atendiendo a su solicitud, le han llegado infinidad de mensajes que indican hasta dónde ha llegado la presencia de Daniella a través de redes sociales.

Brasil, Estados Unidos, México, España, Japón y Chile -por supuesto-, son algunos de los países desde donde Daniella Chávez es vista a través de sus redes sociales y otras cuentas de fanpage (páginas de fans).

Otros seguidores más se dedicaron a echarle flores entre piropos y halagos: "So gorgeous" (Que diosa), "Desde España con amor", "De México!!! Me regalas un saludo? Bendiciones y un fuerte abrazo para ti", "Desde Japón pero soy Mexicano", "Del mejor país, de Chile!", "I like u so much" (Me gustas mucho).

Y otros desvariaron con su foto: "Wow, una tina en la habitación, quiero", "Best post!" (La mejor publicación), "Your top photo!" (¡Tu mejor foto!), "Muñeca mía tqmmmm", "Colombia South America [Sur América]" son otros de los más de 1,370 mensajes que ha recibido Daniella Chávez, así como alrededor de 88 mil corazones rojos.

