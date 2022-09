Daniella Chávez le hace segunda a Demi Rose con micro falda y en sugerente pose

Este verano 2022, las famosas y celebridades de las redes sociales han puesto a sudar a sus seguidores, pues el calorcito se ha prestado para que derrochen sensualidad con poca ropa o muchas transparencias, como la modelo chilena Daniella Chávez, quien le hizo segunda a su colega Demi Rose, posando con micro falda y en sugerente pose.

Demi Rose vistió de rojo con negro cuando estuvo en Mykonos, Grecia hace un par de semanas y se disponía a subirse a un helicóptero para vivir una nueva aventura por los aires, mientras al pie de su vídeo, escribió poéticamente: "With a taste of your lips, I'm on a ride" (Con un sabor de tus labios, estoy de paseo).

La británica de 27 años deslumbró a los internautas con su belleza una vez más tras lucir empoderada con un outfit de blusa pegada rojo carmín, con un par de botas y bolso de mano del mismo color, así como una micro falda color negro que hicieron juego con el atuendo.

¿Demi o Daniella?

Haciéndose ver incluso, como una mujer empoderada que pone a sus pies a todo el mundo tras lucir sus fotos y vídeos más cautivadores; no por nada, en esta ocasión se ha llevado más de 179 mil corazones rojos y arriba de 1,600 mensajes de admiración.

Por su parte, la chilena de 36 años, no reparó de nueva cuenta en presumir sus atributos y cuerpo perfecto con un atuendo en tonos pastel como rosa y blanco en el mágico reino de Disneyland, al que le encanta ir a la modelo latina.

Por lo que lució como Demi Rose, pero con toques de niña tierna, pues además de lucir la micro falda, Daniella Chávez usó una blusita blanca semi abierta, como alguna vez lo hizo la británica en su cuenta de Instagram.

Y con el castillo de Disney de fondo como testigo de su belleza y una diadema de Minnie Mouse, el icónico personaje femenino del parque temático, Daniella sólo tuvo a bien etiquetar a las firmas de ropa de las que luce dicho atuendo: "@NovaMen & @FashionNova".

Y su colega Roxana Ventura la llamó "Princesita", mientras que también le dijeron: "Que lindas fotos", "Una princesa hermosa, amiga", "Mamacita hermosa", "Muy linda", "Beautiful lady" (Hermosa chica) o "Hermoso outfit", son algunos de los piropos de los que Daniella Chávez se ha hecho merecedora. Al momento, han reaccionado alrededor de 53 mil seguidores y alrededor de 800 comentarios.

Daniella Chávez le hace segunda a Demi Rose con micro falda y en sugerente pose. Foto: Instagram Daniella Chávez

