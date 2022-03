Daniella Chávez, la mujer perfecta con escotado outfit negro ¡no le duele nada!

Para no pasar desapercibido el Día Internacional de la Mujer, la modelo Daniella Chávez, se puso a tono y se dejo ver como la mujer perfecta con escotado outfit negro de inusual diseño tras abordar su auto de última generación Mercedes Benz.

Pues sí, este martes 8 de marzo Daniella Chávez dejo ver su escultural silueta, piel perfecta, belleza al por mayor y su característica cabellera rubia modelando dentro de su auto que ya ha compartido en otras ocasiones.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la chilena de 36 años ha causado revuelo luego de un par de postales en las que lo apuesta todo con tal de lucir su innegable y particular belleza; esa que enamora a todos sus fanáticos.

Lee también: En minifalda y de espaldas, Daniella Chávez deja ver lo que tiene junto a su lujoso auto

Con un "vestido" negro de bastantes escotes que por si fuera poco utilizó sin ropa íntima, Daniella Chávez dejó ver casi cada centímetro de su piel luego de lucir sus atributos delanteros, su abdomen de infarto marcado y sus estilizadas piernas desde muy arriba.

Pero además, Daniella Chávez dejó ver su empoderamiento con un contundente mensaje que se lee en la descripción de su publicación de este martes: "Todas las Mujeres merecen un reconocimiento, porque ser mujer no es fácil!... Happy Woman’s Day! [¡Feliz Día de la Mujer!] Siempre repite 'Yo si Puedo'...".

Lee también: Daniella Chávez luce entallado vestido y dice ser tu chocolate

"Ay mamiiiiii... YO SI PUEDO", escribió la cuenta de la firma Mai Indumentaria, tras la descripción del post de Daniella Chávez. Otros comentarios más se leen: "Wow" o "GORGEOUS" (DIOSA), "Beautiful" (Hermosa", "Awesome dress", (Impresionante vestido).

Y es que, tras ver a la ex conductora de Televisa Deportes y posar tan glamorosa y atrevida como sólo ella sabe hacerlo, los fans no han dejado de enviarle piropos y los comentarios más halagadores y fogosos.

Al momento, la chilena de 36 años ha generado 53,435 corazones rojos y al menos 641 mensajes.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!