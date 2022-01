Daniella Chávez juega bolos con chiqui vestido; le preguntan de qué planeta viene

La semana pasada, la modelo Daniella Chávez jugó bolos con un inusual outfit para hacerlo con precisión; se trata de un chiqui vestido de escote de pedrería, y tras lucir su belleza única, le preguntaron de qué planeta viene.

Y es que, la elegancia y su estilo propio, no son los dos únicos elementos que caracterizan a la chilena de 36 años, pues su radical forma de vestir e imponer con su presencia en los lugares menos esperados, ¡la hacen única!

Pues ¿quién podría jugar bolos con ese vestidito pegado al cuerpo que además resalta su figura curvilínea y sus voluptuosos encantos? A decir verdad, sólo Daniella Chávez, quien ha dejado claro que brillar es su único objetivo en la vida y lo ha demostrado infinidad de veces a través de sus redes sociales.

Y es que dicho outfit obedece a un diseño de Nova Men por Fahion Nova, según indicó la fanática del futbol, en su descripción de pasado jueves 13 de enero.

"Blessed @NovaMen by @FashionNova" (Bendecida @NovaMen por @FashionNova) escribió la también cantante de la música urbana, logrando con ello y un par de postales, arrancar más de un suspiro sus fans.

Por tanto, la chilena desató una ola de piropos luego de sus instantáneas en las que lució de negro: "Linda tarde, mi amor", "Siempre tan hermosa", "Bellísima... cuerpazo", "Tan lindaaaaa", "Hermosa Dani, qué vestido más espectacular", "Beeeeelliiiiiiisiiiiiiiimaaaaa".

Pero también hubieron algunos fans que pusieron por todo lo alto la belleza de Daniella Chávez con piropos como "Doll" (Muñeca), "Tan lindaaaaa" o "¿De qué planeta eres? Omg babe love you!" [¡Dios Mío, te amo bebé!].

Al momento, un total de 106,200 seguidores son los que han reaccionado con el obligado corazón rojo y por otro lado, la chilena ha generado alrededor de 2 mil comentarios, la mayoría de halagos, piropos y un sinfín de emojis.

Diana Palacios Periodista

